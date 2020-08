Así celebró Gloria Trevi los 15 años de su hijo Miguel Armando La cantante Gloria Trevi organizó una íntima fiesta en su casa, en la que presumió lo grandes y guapos que están sus dos retoños: Miguel Armando y Ángel Gabriel. ¡Mira las fotos! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante mexicana Gloria Trevi está de fiesta y así lo dejó ver en sus redes sociales con las adorables fotografías que compartió de la celebración de los 15 años de su hijo menor, Miguel Armando. La intérprete de “Todos me miran” colgó varias imágenes en su cuenta de Instagram junto Miguel y su hijo mayor, Ángel Gabriel, sonriendo y partiendo un bizcocho de cumpleaños. “¡Hoy estamos de celebración! 15 años @miguelarmandogt gracias a todos los que están festejando con nosotros”, escribió en el mensaje que acompañaba una de las fotos. La cantautora de 52 años dijo que no solo estaba celebrando otro año más de vida de su pequeño, sino lo orgullosa y feliz que se siente de tener un hijo como él. “¡Cómo les explico lo agradecida que estoy con Dios por estos 15 años!”, escribió en sus Instagram en otra foto junto al festejado. Debido a la pandemia del coronavirus, Trevi se abstuvo de hacer una gran fiesta y prefirió celebrar el cumpleaños en la intimidad de la familia en su casa en Texas. El joven también compartió fotos junto a su mamá y su pastel inspirado en uno de sus deportes favoritos, el fútbol. “Hace 15 años el big boy me suplicaba para que ya saliera de mí pancita su hermano... y hoy ellos tan grandes y unidos, ¡esa es la más grande bendición De Dios!”, fue uno de comentarios de Trevi en una foto de ambos abrazados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El hijo mayor de la artista, que ya tiene 18 años, reveló su deseo de seguir los pasos de su madre hace dos años, tras hacer su debut oficial como cantante. Actualmente se encuentra promocionando su nuevo tema, “Sin título”.

