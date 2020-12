Close

Gloria Estefan sufre dolorosa pérdida personal: "estoy devastada, en shock" Rota de dolor, la cantante dio a conocer el fallecimiento de Frank Joseph Amadeo, su gran amigo y presidente de su compañía Estefan Enterprises. "Nuestras vidas jamás serán iguales". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante Gloria Estefan ha comunicado una de las noticias más tristes que jamás le hubiese gustado dar. Frank Joseph Amadeo, su amigo del alma, su mano derecha y el director de su compañía Estefan Enterprises, ha fallecido. A través de un sentido mensaje en sus redes sociales, la artista hacía pública esta dolorosa pérdida para toda la familia Estefan y la cultura latina. "Estoy devastada, en shock, y más triste que las palabras pudieran expresar al compartir con ustedes la pérdida repentina e inesperada de Frank Joseph Amadeo, el presidente de nuestra compañía, Estefan Enterprises, nuestro aliado más confiable y un ángel para todos los que tuvieron la dicha de conocerlo", escribía muy apenada. Además de un socio y compañero de trabajo inigualable, Frank era como un hermano para Gloria y Emilio Estefan. Así lo expresó la intérprete de "Más allá" en una publicación de Instagram el pasado mes de agosto por su cumpleaños. Nada hacía presagiar su partida meses después. Quienes le conocieron resaltan su entrega y gran aportación a la comunidad latina. “Frank Amadeo ha sido un gran promotor de la cultura latina en Estados Unidos”, dijo Armando Correa, editor en jefe de People en Español. “Siempre ayudó a nuevos artistas latinos a desarrollar su talento”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Esta terrible pérdida me rompe el corazón. Frank y yo colaboramos en muchos proyectos", expresó Monique Manso, directora de People en Español. “Su naturaleza creativa hizo que todo lo que tocase fuese inolvidable. Pero su mayor don fue su humildad y generosidad. Le echaremos mucho de menos." Desde todo el equipo de People en Español queremos transmitir nuestras más sinceras condolencias a su familia en estos difíciles momentos. Que En Paz Descanse.

