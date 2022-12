Gloria Estefan lanza disco navideño con su hija, su nieto y hasta ¡sus mascotas! La cantante cubana presentó su primer álbum de Navidad en casi 30 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El nieto de Gloria Estefan pronto se convertirá en adolescente, por lo que la famosa abuela ya no tendrá – por el momento - a un bebé a quien consentir. Y para no perder esa dulce vocecita que aún lo llama, la cantante decidió guardar para siempre el timbre infantil de su nieto. Luego de la cena del Día de Acción de Gracias del año pasado, la cubana tuvo la gran idea de grabar un disco navideño – su primero en casi tres décadas, tras el éxito de Through Your Eyes que se lanzó en 1993 – junto a su único nieto, Sasha, y su hija Emily, con unos invitados especiales, ¡sus mascotas!, para así celebrar la Navidad en familia. "Siempre hago [la cena] del Día de Acción de Gracias en mi casa. Y desde que Sasha estaba chiquito, le encantaba hacer shows para la familia después de la cena", explicó la abuela de 65 años a People. "Yo tocaba la guitarra. Emily tocaba la guitarra o el piano. En el 2019 les dije, '¿Saben qué? Hagamos algo diferente este año. Escribamos un coro, algo pequeño y luego Sasha, puedes tomar el micrófono alrededor de la familia y ellos pueden decir por lo que están agradecidos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gloria Estefan Emily Estefan Sasha Estefan Gloria Estefan Visits TalkShopLive's Live Shopping Window Experience Gloria Estefan, Emily Estefan y Sasha Estefan | Credit: Photo by Santiago Felipe/Getty Images Pero la idea de explotar el talento familiar no le llegó hasta dos años después, cuando su nieto empezó a notar el inminente cambio en su voz. "En el 2021, Sasha me dijo, 'Creo que algo extraño está pasando con mi voz cuando intento cantar las notas altas'. Y había crecido cuatro pulgadas en los últimos meses. Así que pensé, 'Aquí viene, el tren de la pubertad'. Y en ese momento me llegó que sería fabuloso capturar su voz infantil", dijo. Gloria le propuso la idea de grabar un disco navideño Estefan Family Christimas, con el que pudieran compartir los pequeños espectáculos familiares con el mundo a Emily y Sasha, quienes aceptaron encantados. Pero entre su proyecto también estaba pensado que su esposo, Emilio, cantara un dueto junto a su único nieto, algo que jamás había hecho antes. "Estaba emocionado. Bueno, lo que no lo emocionó después es que yo lo produjera, porque él siempre está del otro lado diciendo a todos lo que tienen que hacer. Pero quedó hermoso", aseguró Gloria. Tiene una inocencia en su voz y realmente se nota en la canción. Y cantar con su nieto fue increíblemente especial para él". Pero como este era un proyecto familiar, no se podían quedar atrás dos miembros importantes del clan Estefan: ¡sus mascotas! "Pensé: 'Este es un álbum familiar. Absolutamente tenemos que tener a nuestras mascotas porque son parte de nuestra familia'. Así que Emily, llevo a Nova, su perro, al estudio y Emily sabe cómo hacerla cantar", reveló, agregando que los gatos de su hija también participan. "Grabé a [mis perros] en mi casa, porque a veces lanzan estos aullidos y los captamos de esa manera. Quincy, el perro de mi nieto, siempre está durmiendo y no es muy hablador, así que lo grabamos roncando".

