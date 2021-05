“Aprendí lo difícil que fue su vida de joven y las cosas espeluznantes que ha tenido que sobrevivir”, asegura la artista sobre el nuevo libro The Beauty of Living Twice de la actriz.

Mucho se ha hablado de The Beauty of Living Twice (Alfred A. Knopf) , el nuevo libro de la actriz Sharon Stone y que salió a la venta el 30 de marzo pasado. En sus memorias, la actriz hace desgarradoras confesiones, entre ellas que un cirujano plástico le puso pechos más grandes sin su consentimiento y que a los 18 años quedó embarazada y tuvo que abortar.

Son sorprendentes revelaciones que revelan otro lado de la bella actriz, actualmente de 63 años, y su lado más humano. "Aprendí lo difícil que fue su vida de joven y las cosas espeluznantes que ha tenido que sobrevivir", explica al respecto Gloria Estefan.

La estrella cubana presentará este martes 11 de mayo el libro de Stone con la librería Books & Books de Miami en una conversación de mujer a mujer que será transmitida online.

Aquí la entrevista de Book Corner/People en Español en exclusiva con la legendaria estrella cubana quien nos cuenta sobre sus sorprendentes vínculos con Stone y por qué accedió a presentar sus memorias:

-¿Qué significa para usted presentar el libro The Beauty of Living Twice de la Sra. Stone y cómo surgió la idea?

Hace unos meses recibí una llamada de Mitchell Kaplan, el fundador y dueño de Books & Books, la famosa tienda independiente de libros establecida en Miami en el 1982. El me informó que estaría presentando el libro de Sharon Stone, The Beauty of Living Twice, y que ella había pedido que fuera yo quien moderará la conversación. Yo tuve el placer de conocer a Sharon en el 1994 cuando estuvo en Miami filmado la película The Specialist, con Sylvester Stallone, y nos hemos encontrado en distintos eventos por todo el mundo a través de los años y su simpatía y espíritu filantrópico siempre me impresionó. Por eso para mí fue un placer darle de nuevo una bienvenida a Miami virtualmente y conversar con ella sobre su impactante memoir.

-¿Qué es lo que más admira de ella, a nivel personal?

Sharon es una mujer bella por fuera y por dentro. Desde que la conocí aprendí que sentía una responsabilidad por ayudar a personas necesitadas y causas importantes. Es una mujer que hizo su carrera a su manera, sabiendo manejar ese mundo difícil que es Hollywood con una idea clara de lo que quería lograr. Pero no fue hasta que leí su libro que conocí las dificultades que vivió de niña y de joven. Es una sobreviviente de muchas cosas que a otra persona hubieran destruido.

-Ambas han experimentado las mieles del éxito, pero también el lado difícil de las presiones profesionales, el combinar su labor como madres, su vida personal, entre otros. ¿Qué considera usted que las une?

Ambas hemos tenido que balancear ser artista y ser madre, aunque yo he tenido un hombre a mi lado que compartió mis retos me ayudó a crecer y a sido una fuente de inspiración y fuerza. Sharon tuvo que hacer todo eso sola y me imagino lo difícil que tuvo que ser para ella. Pero creo que lo que más tenemos en común es que ambas sobrevivimos algo que nos dijeron sería difícil o imposible superar y logramos retomar nuestras vidas con vigor y esperanza.

-¿Qué es lo que más le gusta del libro y por qué lo recomendaría?

Cuando leí el libro me parecía que realmente me encontraba dentro de los pensamientos de Sharon. Está escrito en un estilo que se asimila a una conversación con una amiga y aprendí como ella analizaba y procesaba sus vivencias. Aprendí lo difícil que fue su vida de joven y las cosas espeluznantes que ha tenido que sobrevivir. Compartir sus experiencias en esta forma tan íntima seguro servirá para inspirar a muchas personas.