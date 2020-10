Close

Gloria Estefan habla de sus pensamientos suicidas en Red Table Talk: "Incluso ya había elegido el árbol" El ver a su padre consumido y degenerarse a su regreso de la guerra de Vietam, una jovencísima Gloria pensó en quitarse la vida de varias formas, primero con una pistola y luego ahorcándose. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de dos capítulos que parecían insuperables, la tercera entrega de Red Table Talk con las chicas Estefan ha superado con creces todas las expectativas. Esta semana en la famosa mesa roja se abordaba el tema de la salud mental y, una vez más, los testimonios han sido escalofriantes. Todos y cada uno de ellos sorprendieron, especialmente el de Gloria Estefan. La artista habló desde el corazón y con una sinceridad abrumadora de uno de los episodios más duros de su vida. Con la voz rota, la cantante contó cómo fue sobrellevar la llegada de su padre a casa tras su participación en la guerra de Vietnam. Como otros miles de combatientes, su cuerpo se debilitó y enfermó por culpa del herbicida Agente naranja que empleaban los militares como parte de su programa de guerra química. Ese contacto desarrolló en él una esclerosis múltiple que fue acabando con su salud y calidad de vida. Un jovencísima Gloria, que se encargaba de cuidarle, fue testigo de ese duro proceso, una situación que le hizo plantearse quitarse la vida. "Mi padre había dejado un arma cuando se fue a la guerra y yo sabía donde estaba. Empecé a tener pensamientos desesperados. Recuerdo ir a ese lugar y pensar, 'ok, el arma está ahí pero, qué tal si mejor me ahorco porque si no va a haber mucha sangre, incluso ya había elegido el árbol", expresó entre lágrimas. Un testimonio cargado de dolor que su hija, Emily Estefan, sintió profundamente y así lo hizo saber con sus gestos mientras escuchaba a su madre. Afortunadamente, aquella niña que empezaba a vivir reflexionó antes de dar ese durísimo paso y finalmente dio marcha atrás. Pero, ¿qué le salvó de la muerte? Gloria lo tuvo, claro: el amor a los suyos y el sufrimiento que esta tragedia hubiera dejado en sus vidas. "Lo que me hizo superarlo fue pensar en los demás, fue pensar en la gente que amaba. Así que me dije, 'ok, tengo que estar aquí por ellos. No puedo ir a ningún lado", prosiguió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas palabras que llegan por la verdad y a la vez amargura que desprenden. Gloria, esa estrella y mujer empoderada con una posición económica estupenda y una familia hermosa, es también una persona de carne y hueso que sufre y padece. Una actitud digna de agradecer por, no solo darse a conocer como ser humano, sino por dar la llave a miles de personas que seguro pasan por lo mismo en estos momentos. Su testimonio junto con el del resto de ponentes de la mesa y sus invitadas de lujo, Lele Pons y Karla Souza, que se abrieron en canal contando sus momentos más oscuros, son un ejemplo de generosidad y amor al prójimo. Gracias por poner el corazón en cada una de estas entregas.

