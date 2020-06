Gloria Estefan habla de su nuevo tema "Cuando hay amor" y su disco Brazil305 La cantante cubana Gloria Estefan habló con People en Español sobre su nuevo disco Brazil305, su canción "Cuando hay amor" y un nuevo documental. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gloria Estefan habló con People en Español sobre su esperado disco Brazil305 y su nuevo tema "Cuando hay amor". "Quería poner un poco de alegría y amor en el mundo que estamos viviendo ahora; momentos difíciles", dijo la estrella cubana. "Estoy feliz de poder compartir un poquito de alegría con este tema". Image zoom Formento & Formento SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Brazil305 —su primer disco en siete años, tras el lanzamiento de The Standards en el 2013— marca su esperado regreso al estudio de grabación y estará a la venta en agosto. "Es una celebración de los temas míos que las personas han conocido a través de los años, pero hecho completamente en Brasil, con músicos y productores brasileños, como para mostrar que las raíces africanas que tenemos de la música cubana o la música brasileña nos unen. "También lanzará en octubre un documental que grabó durante un mes en Brasil, explorando las raíces de la samba. "Alcione es como la Celia Cruz de Brasil, pude entrevistarla a ella", cuenta. "Fue una experiencia muy rica, aprendí muchísimo de este ritmo que tanto adoro, no solo samba, sino bossa nova y tantos ritmos brasileños que usamos en las diferentes canciones que hicimos. Carlinhos Brown me invitó a la favela donde creció que él ha transformado y ha hecho una escuela de música gratis para niños. Fue una experiencia mágica para mí". El video musical de "Cuando hay amor" lo grabó en Salvador Bahía, bailando con bahianas. "Estas eran las primeras mujeres que empezaron la música de samba hace décadas", cuenta Estefan. "Esa música es una alegría. La música brasileña es celebración, alegría, baile y queremos celebrar eso". Por eso decidió junto con su disquera, Sony, sacar este tema como primer sencillo de su nuevo disco. "Hay que sacar algo en este momento que traiga alegría, que traiga amor, que ponga un balance en todo lo oscuro que estamos viviendo", reconoce la artista. Desde niña adora la música brasileña y cuando era vocalista de Miami Sound Machine recuerda que hizo que sus músicos se aprendieran temas como "Chica de Ipanema", "Corcovado" y "Desafinado". Luego lanzaron el disco Rio en 1982, con nuevas versiones en español de temas clásicos brasileños interpretados por la querida diva cubana. Image zoom Formento & Formento En octubre también la veremos en Facebook Watch en el nuevo programa Red Table Talk junto con su sobrina, la presentadora Lili Estefan y su hija, la cantante Emily Estefan. "Ha tenido un exitazo con Jada Pinkett Smith, el show que ella creó con su madre y su hija, y hace más de un año vinieron a proponernos a hacer una versión Estefan de eso. No es muy fácil encontrar a tres mujeres de diferentes generaciones que comparten una familia y comparten este mundo [de la industria del entretenimiento], y nos pareció una idea espectacular. Vamos a necesitar un policía porque tres cubanas hablando al mismo tiempo. ¡Eso va a ser impresionante!", bromea. Image zoom Jason Koerner/Getty Images "Somos tres mujeres muy unidas que nos adoramos, que hemos pasado mucho tiempo juntas. Lili es como mi hija. Cuando vino de Cuba —ella, su hermano y su padre vivieron en mi casa cuando [mi hijo] Nayib tenía 2 meses— llegaron junto con los padres de Emilio. La quiero muchísimo, pero tenemos tres formas de pensar muy distintas y va a ser interesante", añade sobre el diálogo que tendrán las tres en el show, discutiendo diversos temas de actualidad y vivencias de cada una.

Close Share options

Close View image Gloria Estefan habla de su nuevo tema "Cuando hay amor" y su disco Brazil305

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.