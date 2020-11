Close

Gloria Estefan: entre la vida y la muerte Cuando estaba en la cúspide de su carrera, Gloria Estefan sufrió un fuerte accidente que la llevó a vivir el peor episodio de su vida. ahora, la cantante se abre por completo y narra su experiencia. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La vida de los Estefan se ha caracterizado por estar alejada de escándalos. Pocas veces se han conocido detalles íntimos y complicadas sobre su vida. Por ello, ha causado impacto que ese hermetismo que mantuvieron durante mucho tiempo, ahora lo han roto para hablar públicamente de su faceta privada en la emisión digital Red Table Talk: The Estefans. Así, Gloria, Lili y Emily abren el corazón; de esa forma, la primera reveló ese fatídico episodio cuando estuvo entre la vida y muerte tras el aparatoso accidente que sufrió. RELACIONADO: Famosos que estuvieron a punto de morir y se salvaron Image zoom Gloria Estefan | Credit: Lester Cohen/WireImage “Está es mi historia de supervivencia. Estábamos en un tour tocando ante multitudes en lugares totalmente vendidos”, menciona Gloria Estefan en el adelanto de la siguiente entrega de este programa. “La prensa decía que teníamos el mundo en nuestras manos y pum”. Image zoom Credit: Facebook Watch En esta emisión, la intérprete de “Con los años que me quedan” revelará cómo “en una fracción de segundo todo cambio” cuando el autobús donde viajaba tuvo un fuerte accidente. Así, la vida que perfecta que tenía al lado de su esposo Emilio Estefan colapsó. Sin embargo, la vocalista del grupo Miami Sound Machine no estaba dispuesta a dejarse vencer y luchó por recuperarse por completo en algo que se considera un “un viaje de esperanza, fe y familia”. “[Los medios decían] Gloria Estefan muere en choque de automóvil”, recordó. “[Pedía] déjame enfocarme en dar mi energía a lo que quiero que suceda”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como sorpresa especial este episodio, que se transmite por Facebook Watch, presentará un dueto musical de Gloria y Emily. Este show que fue creado como nueva versión a partir de la original Red Table Smith donde participan Jada Pinkett Smith con su madre Adrienne Banfield-Jones y su hija Willow; ha permitido que, de una manera natural, se revelen capítulos determinantes en la existencia de las famosas involucradas y, al mismo tiempo, ha servido como una catarsis familiar donde también se ha llevado a cabo un proceso de reconciliación entre sus miembros.

