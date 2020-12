Close

Gloria Estefan confirma que se enfermó de coronavirus. "He sido una de las víctimas de la COVID-19" La cantante dio la noticia en un videocomunicado a través de sus redes en el que compartió cómo ganó la batalla contra el virus e instó a todos a cuidarse y cuidar a los demás. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La celebración del Día de Acción de Gracias este año ha sido diferente a lo habitual debido a la pandemia, pero para Gloria Estefan lo ha sido mucho más. A través de un video en sus redes, la admirada cantante confirmaba que a comienzos del mes de noviembre fue víctima del fatídico virus. A pesar de haber tomado todas las medidas posibles, haberse puesto la mascarilla y cuidado al máximo en la única salida de casa que ha hecho, se contagió del coronavirus. "Me di cuenta de que tenía la COVID-19 cuando mi pobre chef fue víctima mía al decirle que el pollo que me hizo no sabía a nada", explicó. Afortunadamente fue uno de los pocos síntomas que tuvo de esta enfermedad. Cuando confirmó que la tenía, Gloria siguió todo el protocolo que esto conlleva. "El 8 de noviembre di positivo, así que me encerré en la segunda planta de mi casa por dos semanas y no dejé que nadie subiera", explica en este video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su testimonio lleno de fortaleza y sinceridad fue aplaudido por famosos y anónimos que le mandaron mucho ánimo y todo el cariño del mundo. "Eres una campeona. Gracias a Dios que estás bien, fuerte, saludable y con mente positiva", le escribió su sobrina Lili Estefan. Con esa pesadilla ya atrás, Gloria quiso insistir, y mucho, en la importancia de cuidarse y cuidar a lo demás al máximo. Cualquier mínimo descuido puede resultar en contagio. "Por favor, pónganse sus mascarillas, mantengan los 6 pies de distancia y protéjanse todo lo que puedan", concluyó la artista ya libre del coronavirus.

