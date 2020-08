Gloria Estefan se las ingenia para abrazar a su nieto en medio de la pandemia: ¡mira su creativa solución! La cantante, que tenía varios meses alejada de su amado nieto, tuvo esta idea para finalmente expresarle su amor: "Es un abrazo que recordaré toda mi vida". Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de varios meses de distanciamiento social por la pandemia del coronavirus, Gloria Estefan quería estar cerca de su primer nieto, Sasha Argento Estefan-Coppola, y se ingenió un plan para poder abrazarlo. Así lo reveló en una entrevista virtual en el programa de televisión británico Good Morning Britain, en el que la intérprete de “Con los años que me quedan” dijo tuvo que vestir un traje especial, que la cubrió de pies a cabeza, que previene transmisiones de virus. “Me puse un traje ahí mismo en frente de él. Lo saqué del envoltorio delante suyo para que viera que no había microbios ni nada en mi ropa y que podría tocarle sin peligro. Se aferró a mí durante mucho tiempo y no quería soltarme. A mí me pasaba lo mismo. Es un abrazo que recordaré toda mi vida”, recordó. La cantante de 62 años reconoció que este tiempo de cuarentena ha sido difícil tanto para ella como su esposo Emilio Estefan. Sin embargo, resaltó que ambos se han ayudado a enfrentar la ansiedad y depresión en estos tiempos de tanta incertidumbre. “Él me ha ayudado a pasar por esto. Sabes, todos hemos enfrentado tristeza, depresión y miedo, pero estas dificultades solo nos han hecho estar más juntos y unidos. Me siento bendecida de tenerlo [en mi vida]”, expresó. El productor musical compartió una fotografía en sus redes sociales en las que mostró el momento del esperado reencuentro con el pequeño de 8 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Siempre lo hemos sabido, pero esta pandemia viene a recordarnos lo importante de vivir cada momento y ¡abrazar siempre que podamos a los que queremos! Saldremos de esto y seguiremos abrazándonos, y nos abrazaremos más que nunca, pero por ahora tenemos que seguir cuidándonos y cuidando a los que amamos”, escribió en su cuenta de Instagram. La cantante cubana se encuentra promocionando su nueva producción, Brazil305, su primer álbum en siete años. "Es una celebración de los temas míos que las personas han conocido a través de los años, pero hecho completamente en Brasil, con músicos y productores brasileños, como para mostrar que las raíces africanas que tenemos de la música cubana o la música brasileña nos unen”, dijo a People en Español. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

