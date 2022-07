La familia Estefan sufre un duro golpe: "Nuestros corazones están partidos" Desde sus cuentas, Emilio, Gloria y Emily Estefan compartieron con profundo dolor la pérdida que ha dejado a la familia muy triste. "Te extrañaremos siempre". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana las redes de la familia Estefan mostraban tristeza tras un difícil acontecimiento que les ha tocado vivir. Desde sus diferentes perfiles, Emilio, Gloria y Emily Estefan compartían la razón que les tiene con el "corazón partido". Una pérdida que les ha dejado desolados y su hogar más vacío. "Por favor, manténgannos en su plegarias porque las necesitaremos en los próximos días y más allá. ¡Te amamos y te echaremos de menos cada día de nuestras vidas!", escribió Gloria Estefan con pesar. Un escrito cargado de sentimiento del que se hizo eco su esposo también. "Estamos tan agradecidos de haber podido compartir esta vida con ella y por todo el amor y compañía que nos dio", prosiguió la cantante y actriz. Emily Estefan Credit: (David M. Benett/Dave Benett/Getty Images) Su pequeña Lulú, de 15 años y medio ha partido dejando un gran vacío en sus corazones. Ella era un miembro más de la familia como todos los perritos que han pasado por el hogar de los Estefan, amantes de los animales y la naturaleza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cruzó el puente de arcoíris para estar con sus hermanos y hermanas", prosiguió la artista junto a esta entrañable imagen de la princesa de su casa. Por su parte, Emily Estefan publicó un video entrañable con su hermanita canina cuyo amor desborda en estas imágenes. Besos, miradas cómplices y una unión que no se acaba aquí, eso es lo que desborda esta grabación casera de la cantante y música. "Fuiste una energía y luz tan bella en este a menudo oscuro mundo. Amo que fueras tan juguetona y traviesa a la vez que zen y relajada... Amo haber crecido desayunando a tu lado tumbada en la encimera de la cocine, mejoraste muchas vidas, gracias dulce Lulú. Te echaremos de menos siempre, dile a los otros perros que los amamos y echamos de menos y descansa en una preciosa paz", le dedicó Emily a su chiquitita amada.

