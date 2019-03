Glaciares se derriten dejando decenas de cadáveres expuestos en el Everest Carolina Trejos Los cadáveres de los escaladores que murieron en el Monte Everest hace mucho tiempo se encuentran ahora a medida que los icónicos glaciares de la montaña se derriten, y los grupos locales han liderado excursiones para recuperar los cuerpos a medida que emergen de las fosas heladas. Según un informe de la BBC, las temperaturas de calentamiento causadas por el cambio climático descongelan el hielo en el Everest, un número cada vez mayor de partes del cuerpo, incluidas las manos y las piernas, se encuentra en las escaladas, especialmente en el glaciar conocido como la cascada de hielo de Khumbu, donde se ha encontrado la mayoría de los cuerpos en los últimos años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Getty “Debido al calentamiento global, la capa de hielo y los glaciares se están derritiendo rápidamente y los cadáveres que permanecieron enterrados todos estos años ahora se están exponiendo”, dijo a la BBC Ang Tshering Sherpa, ex presidente de la Asociación de Montañeros de Nepal. “Hemos derribado cadáveres de algunos montañeros que murieron en los últimos años, pero ahora están saliendo los viejos que quedaron enterrados”. Los operadores de la expedición llevan rutinariamente campañas para recuperar los cuerpos, lo que puede costar hasta $80,000 por cada viaje, informó la BBC. A veces, para su decepción, deben dejar un cuerpo donde fue encontrado. “La mayoría de los cadáveres que llevamos a las ciudades, pero a los que no podemos derribar, los respetamos rezando por ellos y cubriéndolos con roca o nieve”, dijo a CNN Tenzeeng Sherpa, tesorero de la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal. Ang Tshering Sherpa recordó una difícil excursión en particular donde su grupo llevaba un cuerpo que pesaba 330 libras desde un lugar cerca del pico del Everest. Si bien fue difícil, sintió el deber de sacar el cuerpo de la montaña. “Pero nosotros, los operadores, sentimos que es nuestro deber”, dijo a CNN. “Así que cada vez que los encontramos, derribamos los cuerpos”. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

