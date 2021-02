Close

Giuseppe Gamba habla sobre su amigo Pablo Lyle: “Cualquier cosa que pueda hacer para darle un poco de paz, la voy a hacer” Tras los problemas legales que atraviesa Pablo Lyle, su gran amigo y colega, Giuseppe Gamba, lo apoyó convirtiéndose en su suplente en la película Después de ti. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La situación jurídica por la que atraviesa Pablo Lyle lo obligó a renunciar a diversos compromisos profesionales. Por ello, el actor estaba intranquilo a causa suya los proyectos sufrieran retrasos o pérdidas. Ante ello, Giuseppe Gamba, unos de sus amigos más cercanos a quien conoció en el CEA, se postuló para suplirlo en la película Después de ti. "Lo único que hace que Pablo [Lyle] no sea familia es que tenemos un apellido distinto", reveló Gamba a People en Español. "Cualquier cosa que pueda hacer para darle un poco de paz a una persona que quiero, la voy a hacer. Sé lo que Después de ti significaba para Pablo y sé que le iba a dar un poco de paz [que buscara ocupar su lugar]; así que fui y lo hice. Entre muchas otras cosas, la película habla sobre la amistad y era muy difícil para mí no conectar con el tema por el motivante que tenía". De acuerdo con el actor, buscó a los encargados del casting, quienes tenían referencia de él porque "todo el mundo me recomendó, por lados distintos, y me hicieron una audición" cuando la película ya había iniciado las filmaciones."Un viernes a las 7 de la noche entré a la audición, a las 7:10 me avisaron que era yo el elegido y el lunes siguiente comencé a trabajar", explicó. Image zoom Credit: Luis de la Luz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante su infancia, Gamba descubrió que su mayor pasión era contar historias; incluso, desde siempre ha escrito; sin embargo, la actuación se convirtió en su gran amor. "En el momento en que me paré en un escenario y me di cuenta que podía utilizar, no solo mi capacidad para contar historias, sino la sensibilidad que tengo para ponerme en otros zapatos y vivir otras vidas, todo me hizo sentido", reveló. El intérprete de Napoleón en la telenovela Rubí, sabe que la vida tiene sus altas y bajas; lo cual, tampoco le preocupa porque sabe que "la adversidad es simplemente un motor y nosotros tenemos que aprender como verla, si nos suma o nos resta, y no es tu enemiga, sino que te ayuda a crecer". "Los sueños son posibles y si soñamos lejos, lejos vamos a llegar", Giuseppe Gamba "Era un chavito [jovencito] de 18 años que entró al CEA porque le dijeron que 'a ver si actuaba'; actué, me enamoré y mis sueños están presentes hasta hoy", comentó. "Me gustaría hacerle saber a las personas que no importa que tan difícil esté el camino, no importa cuanta adversidad haya, los sueños son posibles y si soñamos lejos, lejos vamos a llegar". Actualmente, Giuseppe Gamba pretende seguir contando historias pero desde el terreno musical y está componiendo e interpretando su primera canción. Además, está por retomar la filmación de una película para Netflix e iniciar con otros proyectos que se detuvieron por la pandemia. Mientras tanto, promociona Después de ti, cuyo estreno será el próximo 12 de marzo.

