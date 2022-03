Giselle Blondet confiesa que se arrepintió de regalar implantes de seno a su hija Giselle Blondet habla de cómo los implantes de seno afectaron la salud de su hija Gabriella Trucco. Además, comparte un importante consejo para quienes quieren aumentarse el tamaño del busto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de tomar la decisión personal de quitarse los implantes de seno por temas de salud, la presentadora de televisión puertorriqueña Giselle Blondet confesó que se arrepintió de haber regalado una cirugía de aumento de senos a su hija Gabriella Trucco. En una entrevista en People VIP, la carismática conductora del programa La mesa caliente (Telemundo) contó que su hija estaba teniendo problemas de salud y que algunos de los síntomas que experimentó fueron dolores de cuerpo, problemas de memoria, insomnio o fuertes punzadas en los senos. "Migrañas que no puedes controlar. Mi hija de hecho tenía eso y pensábamos que era algo más serio porque los médicos le hacían miles y miles de exámenes y no podíamos determinar qué tenía", dijo. "Lo más importante es que tomé esta decisión, apoyé a mi hija en el proceso porque fui yo la que los implantes y la culpabilidad que me dio a mi fue muy grande", agregó. La también empresaria compartió un consejo para aquellas personas que estén pensando someterse a este tipo de cirugía. ¡Mira el video colgado arriba para ver la entrevista completa! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

