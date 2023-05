En entrevista con Despierta América (Univision), ambos hablaron del fin de su relación con Ninette Ríos. "Inventan cosas que son falsas", dijo el cantante mexicano, negando los rumores de que Giselle Soto maltrata a los hijos de Lupillo y por eso habían terminado. Lupillo dijo que Giselle se llevaba muy bien con sus hijastros: "Es una conexión que no puedes fingir".

"Quiero aclara que yo jamás le fui infiel", dijo Soto, quien fue acusada de supuesta infidelidad con el boxeador Fernando Vargas Jr. "Yo soy una mujer decente, me he entregado a él y yo no haría una cosa así para echar a perder una relación tan bonita", aseguró sobre Rivera.

La separación ha sido dolorosa. "Gracias a Dios tengo el respaldo de mi familia, que me ha ayudado muchísimo", dijo Soto. "Me he entregado mucho a mi trabajo y he tomado tiempo para estar sola, hacer las cosas que me llenan a mí".

Giselle Soto Credit: Instagram/ Giselle Soto

Al Ríos preguntarles la razón de la ruptura, Soto respondió: "No creo que hay una razón especifica por la cual nos decidimos dejar. Simplemente yo siento que pasaron muchas cosas y el cargo se sentía muy pesado. Decidimos: Yo te amo, tú me amas, y si tu felicidad va a regresar cuando yo no esté contigo, creo que es lo mejor que podemos hacer. Quizás nos vean juntos de vez en cuando porque murió la relación, pero creo que al amor sigue".

Ambos coinciden de que el cariño sigue intacto. "Yo lo quiero mucho, lo estimo mucho y siempre le he dicho que si estamos en una relación o no, yo siempre voy a estar ahí por ti", aseguró Soto.

Soto asegura que quiere formar un hogar formal. "Yo soy una mujer joven, nunca he sido casada, no tengo hijos, tengo toda mi vida por delante" dijo la joven empresaria. "Creo que he encontrado el hombre con el que quiero estar para siempre, entonces yo lo que busco es formar una vida, casarme, tener mis hijos, viajar, disfrutar. Cuando él esté listo y tenga el tiempo, yo voy a estar ahí. No para siempre, pero ahí voy a estar".

Por su parte, Lupillo respondió: "Se lo he dicho a ella, si eres para mí Dios te va a regresar hacia mí". El hermano de Jenni Rivera reflexionó sobre la ruptura: "Son cosas de la vida, en una separación de este tipo a la mujer siempre le duele más, siempre se enoja más, siempre los sentimientos están más a flor de piel. Los hombres siempre estamos más duros, más fuertes. Ya en nuestra soledad es diferente".

¿Lupillo sufre a solas?, le preguntó Ninette Ríos. "Claro que sí, es normal, cuando amas a una persona y se te va la persona, claro que tiene que doler. Soy hombre, no soy de palo", dijo el cantante.