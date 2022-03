Giselle Blondet sufre "tremenda caída" y muestra cómo quedaron sus rodillas La carismática conductora compartió lo sucedido este domingo a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Giselle Blondet Credit: Instagram Giselle Blondet Giselle Blondet no terminó la semana con buen pie y nunca mejor dicho. La carismática conductora, quien recientemente debutó en las tardes de Telemundo con el programa de entretenimiento La mesa caliente, sufrió este domingo un desafortunado accidente. Así lo reveló Giselle a través de sus historias de Instagram, donde no tardó en mostrar a sus seguidores cómo quedaron sus piernas tras la " tremenda caída boba" sufrida. "¿Cómo les va el domingo? Espero que les esté yendo superbien. Yo les voy a enseñar cómo va el mío. Miren, me he dado tremenda caída, tremenda caída. Esta es una rodilla y la otra también hinchadita", compartió la presentadora mientras enseñaba la herida en su rodilla. "El piso y yo somos grandes amigos, increíble", dijo Giselle con sarcasmo. Giselle Credit: Instagram Giselle Blondet "Yo diría que esto fue como una caída boba, me enredé el pantalón y yo vi que me caía pero no…", explicó el exrostro de Univision, quien tiene 1 millón de seguidores en Instagram. En reposo y con las dos piernas en alto y con hielo, la conductora pidió algunos consejitos a sus seguidores para poder recuperarse lo más pronto posible de este accidente. Giselle Blondet Credit: Instagram Giselle Blondet "Me voy a tomar un antiinflamatorio, si tienen algún otro consejito que me puedan dar se los voy a agradecer mucho", expresó Blondet. ¿Estará este lunes en La mesa caliente? La presentadora confía "con el favor de Dios" en estar "superbien" este lunes para poder cumplir con sus compromisos profesionales como conductora del programa La mesa caliente, show que Telemundo transmite desde principios de marzo de lunes a viernes a las 3 p. m., hora del Este. Giselle Blondet Credit: Instagram Giselle Blondet SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy segura que voy a estar superbien con el favor de Dios, mañana nos vemos en La mesa caliente", dijo Giselle.

