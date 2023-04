Giselle Blondet sufre dolorosa pérdida familiar: "Te me fuiste al cielo" La conductora regresaba de Francia de vacaciones cuando pasó. Así se ha despedido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Giselle Blondet partió unos días de vacaciones a París, desde donde compartió imágenes con sus amigas y compañeras de viaje. Sin embargo, tenía un pesar que también dio a conocer sin dar demasiado detalle en sus redes. En algunas de sus historias se mostraba con fe sobre el estado de salud de un ser querido, por el que que estaba orando. Este sábado, la conductora regresaba a casa y, desafortunadamente, la noticia recibida no fue nada alentadora. Su tía Tere falleció. La exitosa comunicadora y emprendedora puertorriqueña le dedicó unas sentidas palabras junto a unas fotos entrañables. Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: Instagram Giselle Blondet "Mi corazón está triste porque no podré abrazarte, besarte, escucharte. Mi corazón también está agradecido por haberte tenido todos estos años. Vuela alto mi querida titi Tere, que allá arriba estoy segura te están esperando tío Paul, abuela Ramona y abuelo Víctor, las titis que se fueron antes que tú incluyendo a mi papá, y a mami que también te quería muchísimo", lee el sentido mensaje de una de las caras femeninas de La mesa caliente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y añadió. "Pintaste de colores la vida de todos los que te conocieron por tu alegría, por tu forma tan linda de querer. Descansa en paz mi tía hermosa. Siempre te recordaré. Gracias a todos ustedes por haberla acompañado con sus oraciones. Siempre agradecida", concluyó su emotivo post. Y es que, tras dar a conocer en sus historias de Instagram el estado delicado de su tía, las oraciones se multiplicaron en su honor. Su titi Tere ya está en el cielo, pero aquí deja un sinfín de enseñanzas. "Te me fuiste al cielo, pero hoy y siempre, celebro tu vida. Gracias por todo el amor y las enseñanzas que me diste. Te amo", expresó en este video de fotos felices junto a a su tía. Que en Paz Descanse.

