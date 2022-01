"Tengo que darles esta noticia". Giselle Blondet anuncia que "en unos días" pasará por el quirófano La carismática conductora tomó "una decisión muy importante" y quiso compartirla con sus seguidores a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: Facebook Giselle Blondet "Tomé una decisión muy importante para mí y la quiero compartir con ustedes porque me parece que puede ser beneficioso para muchas mujeres". Giselle Blondet anunció este martes a través de un video que compartió por medio de su página de Facebook que pasará "en unos días" por el quirófano para quitarse los implantes de seno con el propósito de mejorar su salud. "En unos días me voy a hacer lo que se llama un explante", informó la carismática conductora de 58 años, quien acaba de superar el millón de seguidores en Instagram. La jueza de Nuestra Belleza Latina explicó que "hace muchos años" se puso unos implantes para levantarse sus senos ya que "después de tres embarazos no estaba muy a gusto [con] cómo lucía" y le dijeron que "para poder hacer eso necesitaba tener un implante". "Tengo puestos unos que son texturizados y que están muy relacionados con lo que ahora se conoce como la enfermedad de los implantes. Tengo mucho dolor constantemente, dolor de cabeza, cansancio, fatiga y ya he visto muchos casos donde las enfermedades como la mía, que es artritis reumatoide, se han visto relacionadas con la enfermedad de los implantes mamarios, así que lo que les quiero decir es que voy a hacerme esta cirugía por esa razón", detalló. La presentadora confía en que cuando "ya no tenga esos objetos extraños" en su cuerpo desaparezcan sus dolores y pueda tener una mejor calidad de vida. "Espero que el dolor en mis manos desaparezca, mejore mis dolores, duerma mejor, me sienta que me pueda enfocar mejor en las cosas y otros síntomas que después los hablaré con calma con ustedes, pero desde ahora les digo que voy a compartir con ustedes todo este proceso para que juntos podamos buscar soluciones para todas esas personas que a lo mejor están sufriendo de estos síntomas y no tienen ni idea de qué pueda ser", compartió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Giselle se suma así a la larga lista de famosas que han decidido en los últimos años quitarse los implantes de seno por una cuestión de salud. Una lista que no para de crecer y en la que se encuentran nombres como los de las actrices Michelle Renaud y Carmen Aub y la conductora Andrea Legarreta.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Tengo que darles esta noticia". Giselle Blondet anuncia que "en unos días" pasará por el quirófano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.