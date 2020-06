Giselle Blondet responde a quienes le critican y acusan de abusar del botox La conductora, que promovía una crema para la eterna juventud, contestó sin problema a quienes la señalan por recurrir a esa técnica de belleza. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es uno de los rostros más bellos de la televisión hispana en Estados Unidos. Cercana y generosa con sus seguidores, Giselle Blondet recurrió a sus redes para contar uno de sus infalibles trucos de belleza. Una crema que en segundos hace ver tu piel más tersa y lisa. Este inofensivo video que mostraba el antes y después de la aplicación del producto parece que no sentó bien a todo el mundo y así se lo hicieron saber algunos seguidores. Varios de ellos se sintieron estafados al opinar que una persona que se pone botox no debería promocionar algo así. "¿Pero qué arrugas? ¡Si tiene botox! Giselle, te adoro, pero te has transformado el rostro demasiado", le escribió una persona. Un comentario al que se unieron varios asegurando que su cara se veía llena de "rellenos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Directa y sincera, como es ella, no dudó en responder a quienes hicieron tan feos comentarios. Lo que se haga en su cara es asunto suyo, entiende que haya a quien no le guste y así mismo lo hizo saber. "Cada persona tiene su opinión, solo trato de que tengan un opinión informada", escribió, entre otras cosas. También sintió que haya personas que escriban cosas tan hirientes pero es algo con lo que ha aprendido a lidiar. Ella prefiere quedarse con las palabras positivas, que fueron muchas más. A sus 56 años puede presumir no solo de verse bella sino de ser una de las personalidades más queridas del medio. Su belleza es incuestionable y verla siempre es un lujo para los sentidos. ¡Gracias por tus recomendaciones Giselle!

Giselle Blondet responde a quienes le critican y acusan de abusar del botox

