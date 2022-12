Giselle Blondet rompe el silencio sobre el fin de su relación con Jaime Fernández Dos años después de poner fina su relación con Jaime Fernández, la presentadora puertorriqueña finalmente habla de lo que pasó con el empresario español. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace dos años, Giselle Blondet y Jaime Fernández pusieron fin a cinco años de relación en los que parecían haberse consolidado como pareja. De la noche a la mañana, eel empresario español desapareció de la vida de la presentadora sin que nadie supiera el porqué. Ahora la puertorriqueña, aunque suele ser muy reservada con su vida privada, accedió a hablar del tema. "Lo único que voy a decir, es que antes me sentía más sola que ahora, nunca me he sentido más acompañada, querida, fuerte y valiente que ahora", dijo en su podcast Lo que no se habla. "¿Por qué no hablo tanto de los detalles de la separación? Porque me parece que no está bien, porque le deseo a esa persona que tenga una vida de mucho amor, de mucha paz, que sea feliz, entonces no va a aportar nada que yo haga públicas las diferencias que tuvimos, porque nosotros conversamos y tenemos una relación amena, pero cosas que formaron parte de otro tipo de relación de pareja", aseguró. Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: Rodrigo Varela/WireImage "Porque de verdad, así como él me sirvió de maestro, espero yo haberle servido de la misma manera, y que él pueda construir una vida plena, bella, amorosa con otra pareja, así que soy incapaz de decir otra cosa que lo pueda afectar a él, sería injusto", añadió. A pesar de que Blondet ahora está soltera, ha tomado esta etapa para trabajar en sí misma y en su crecimiento. Y aunque por el momento no tiene planes de estar en pareja, no ha dejado de creer en el amor. "Por supuesto que creo en el amor, pero estoy trabajando mucho con eso, porque si te das cuenta es muy difícil para uno, cuando está en esta industria", indicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si no sanamos las cosas de nuestra niñez, y no estoy diciendo que pasaron cosas terribles, divorcios de mis padres y esas cosas, y después no se nos hace a veces una relación como la que soñamos", señaló. "Yo tenía esta idea de casarme, tener hijos, me apresuré quizás un poco en elegir a esas personas, que fueron muy buenas en mi vida, maestros para mí, pero ahora estoy trabajando para sanar esa parte de mi vida, y con calma, a su tiempo, estoy segura que voy a tener, no importa la edad, no importa el momento, voy a tener ese amor que yo se que voy a tener", agregó.

