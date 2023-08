La 'escapadita' a México de Giselle Blondet y su hija Gabriella por un motivo muy especial Madre e hija viajaron el fin de semana a México. "Estamos en un día superemocionante", escribió la conductora de La mesa caliente (Telemundo) este domingo a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Giselle Blondet Giselle Blondet y su hija Gabriella | Credit: Instagram Giselle Blondet Giselle Blondet es actriz, presentadora, empresaria, pero sobre todo MADRE. La anfitriona del programa La mesa caliente, que Telemundo transmite de lunes a viernes a las 3 p. m., hora del Este, tiene tres hijos, Harold, Gabriella y Andrea, que son su mayor orgullo. "Verlos sanos, felices y unidos me llena el alma de gran alegría y agradecimiento. Los amo con toda mi alma", compartía en mayo de este año con motivo del Día de la Madre. La conductora de origen puertorriqueño, quien se reencontró recientemente con su excolega de Univision Jomari Goyso en un evento en Miami, no dudó en viajar el fin de semana a México para acompañar a su hija Gabriella en una de las noches más emocionantes de su vida. Giselle Blondet Giselle Blondet y su hija rumbo a México | Credit: Instagram Giselle Blondet "Ya en el avión. Las dos dándonos una escapadita para México", comenzó compartiendo el sábado Blondet desde sus historias de Instagram, donde supera el millón de seguidores. La 'escapadita' a México, como la bautizó la presentadora, tenía una razón de ser más allá de la de compartir tiempo juntas y seguir construyendo memorias como madre e hija, que también. Giselle Blondet Giselle Blondet y su hija Gabriella en México | Credit: Instagram Giselle Blondet Y es que Gabriella es muy fan de la cantautora estadounidense Taylor Swift y no quería perderse por nada del mundo el concierto que ofrecía este domingo la artista en México. "Estamos en un día superemocionante", expresó Giselle desde sus historias de Instagram. Giselle Blondet Giselle Blondet y su hija Gabriella en México | Credit: Instagram Giselle Blondet SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy con mi nena linda de mamá, aquí está El Ángel. Vinimos al concierto de Tylor Swift, que por supuesto ella es la fan número 1 y aquí la madre para acompañarla", agregó. Madre e hija salieron del hotel en el que se estaban hospedando perfectamente vestidas para la ocasión y listas para disfrutar de una noche mágica e inolvidable. Giselle Blondet Giselle Blondet y su hija Gabriella en México | Credit: Instagram Giselle Blondet "Listas para Taylor Swift", escribió la presentadora junto a la grabación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La 'escapadita' a México de Giselle Blondet y su hija Gabriella por un motivo muy especial

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.