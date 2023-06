"Ella quiere ir poco a poco": Giselle Blondet revela lo que le dijo Madison sobre su relación con Pepe La copresentadora de La mesa caliente (Telemundo) estuvo el fin de semana con la ganadora de La casa de los famosos 3 en Nueva York, donde Madison y Pepe fueron captados besándose en un restaurante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Giselle Blondet Madison y Pepe; Giselle Blondet | Credit: Instagram Madison Anderson; Mezcalent Los diferentes programas de Telemundo se hicieron eco este lunes del video viral en el que los participantes de La casa de los famosos 3, Madison Anderson y Pepe Gámez, aparecen juntos y de lo más acaramelados cenando en un restaurante en Nueva York. Uno de ellos fue La mesa caliente, show que conducen cada tarde Myrka Dellanos, Giselle Blondet y compañía. Blondet era la única presentadora de la cadena que tenía información de primera mano ya que estuvo el fin de semana junto a Madison en el Desfile Puertorriqueño de Nueva York. "Gigi, cuéntanos la verdad", le pidió Azucena Cierco, quien estaba en el show como conductora invitada. La mesa caliente Credit: La mesa caliente Giselle no es chismosa, pero… "Vamos a estar bien claros, si algo no tengo es chismosa. Cuando empezó este segmento yo estaba hablando con ella porque sí es verdad que yo estuve compartiendo con Madison, que la verdad que es una chica encantadora, y conversamos sobre esto. Pero yo hablé con ella porque tal y como le dije a ella yo no tenía planificado decirle esto a nadie, sin embargo, le pregunté ante la insistencia del mundo y ella lo que me dijo fue que ella está tomando sus cosas poco a poco", contó la presentadora a sus compañeras. Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: Mezcalent Va poco a poco Giselle, quien supera el millón de seguidores en Instagram, comentó que "Madison aprendió mucho en La casa de los famosos en el sentido de lo que significa estar en el ojo público". "Y entonces me dijo que ella quiere ir poco a poco, mantener su privacidad, pero está muy contenta y muy feliz", aseveró la copresentadora de La mesa caliente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de la noticia, Madison, también habló sobre el video este lunes en una entrevista para MoluscoTV en la que se limitó a comentar que su corazón "está muy feliz". "Yo soy una mujer supertransparente en todo, pero mi vida privada me gusta mantenerla privada, o sea no solamente en mis relaciones, también con mi familia", dejó claro. ¡Mira aquí todo lo que dijo!

