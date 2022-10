Giselle Blondet hace valiente confesión sobre la infidelidad: "Fue una relación que me marcó" En su nuevo episodio de su podcast, Lo que no se habla, la conductora abrió su corazón y relató uno de los momentos más duros vividos en pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se acaba de estrenar una nueva entrega del podcast Lo que no se habla de Giselle Blondet. El episodio aborda un tema muy familiar para muchas mujeres en el que la puertorriqueña abrió su corazón de par en par. Junto a su sicóloga, Janis Santaella, la conductora habló sin censura de la infidelidad y de la experiencia que vivió en su propia piel al respecto. Una relación y un hecho que, asegura, durante mucho tiempo prefirió ni mencionar, pero que pudo sanar haciendo justo lo contrario, compartiéndolo y asumiendo que pasó. Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) "Entendí que perdonando a esa persona y, sobre todo, perdonándome a mí, iba a encontrar la mejor manera de liberarme. Y lo hice", relata con total sinceridad la copresentadora de La mesa caliente. Por primera vez, Giselle se atrevió a hablar de algo muy personal que, aunque ya quedó atrás, espera que le sirva a otras mujeres. "Voy a confesar algo, yo viví algo así hace muchos años, era tan jovencita e inmadura.. Este hombre muchos años mayor que yo de alguna manera, como yo tenía este amor platónico, yo me sentía atrapada, me sentí bien pequeñita porque este hombre tenía muchas mujeres y yo las veía, yo estaba empezando mi experiencia como mujer. Para mí eso fue terrible", relata con semblante serio al recordarlo. La juventud y la inocencia jugaron un papel muy importante en este caso. Sin embargo, Giselle reconoce que le costó perdonarse por haber aceptado algo así en su vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Por muchos años me sentí bien avergonzada de haber tomado tan mala decisión. Fue una relación que me marcó y no quería hablar de esto. Me costó, lo tenía escondido como en una cajita debajo de la escalera llena de telarañas", reconoció todo este tiempo después. El día que decidió abrirla y enfrentarla, todo cambió para bien. "Vale la pena, no vale la pena callar, es nuestra vida y nadie tiene derecho a juzgarnos", aceptó. Estas reflexiones junto a otras muchas son las que se encuentran en su más reciente podcast lleno consejos, herramientas y recursos.

