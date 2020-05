"No pude controlarme". Giselle Blondet habla de su conflicto con Alicia Machado en NBL Aunque hoy todo está olvidado, la conductora detalló cómo fue ese tenso momento con la exMiss Universo durante una de las grabaciones de Nuestra Belleza Latina. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las dos son mujeres de armas tomar y claros ejemplos del esfuerzo y el trabajo duro. Giselle Blondet y Alicia Machado se tienen un gran cariño pero la sinceridad de ambas les llevó a tener un encontronazo hace años. Desde el respeto y sin malos rollos, la conductora puertorriqueña recordó esta anécdota en una amena charla con Alejandra Espinoza en el ya famoso Break de las 7, de Univision. Ocurría entre las bambalinas de Nuestra Belleza Latina, programa que Giselle presentaba y en el que Alicia ejercía de jurado. "Lo recuerdo como si fuese ayer", comenzó Ale. "A mi me tocó ver una Giselle que yo nunca en mi vida había visto. Estábamos ensayando y Alicia dijo algo no muy agradable a una de las participantes, tú te quitaste...tú lo hiciste por Angie, que fue una participante y la defendiste como si fuera tu hija", prosiguió. Parece que Alicia, en su papel de juez, dijo algo duro a la concursante y ahí saltaron las chispas. "Yo quiero mucho a Alicia pero sí tuvimos esa diferencia porque ella estaba muy estricta", explica Giselle en son de paz. Según explicó la entonces conductora de ese espacio, Angie no pasaba por su mejor momento, no se sentía contenta con su peso. "Yo creo que la ansiedad hizo que engordara un poquito y se sentía incómoda. Entonces Alicia hizo un comentario. Ya había hecho varios comentarios y cuando estamos en el ensayo y ella le dice como que básicamente estaba perdiendo el tiempo, me enojé mucho", recuerda de ese episodio. "No pude controlarme como la mamá de los pollitos", dijo con una sonrisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fui a defenderla y ahí tuvimos un intercambio de palabras, pero todo se resolvió", prosigue. La cosa no llegó a más y tanto Giselle como Alicia mantienen una estupenda relación. La pasión, los nervios y a veces la dureza de los jueces les hicieron vivir este momento de crispación que quedó en el pasado. "Yo quiero mucho a Alicia, son cosas que ocurren". Image zoom Esa entrega por parte de ambas y todo el equipo en general es lo que hicieron que NBL se convirtiera en todo un fenómeno televisivo de gran éxito que nos regaló momentos inolvidables.

