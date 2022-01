Giselle Blondet habla de su cirugía para quitarse los implantes de seno y muestra video del procedimiento Giselle Blondet mostró el proceso de su cirugía para remover sus implantes de seno y habló sobre esta importante decisión de salud. Amigos de la presentadora puertorriqueña la llenaron de buenos deseos durante su recuperación. Mira el video. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Giselle Blondet se sometió a una cirugía para quitarse los implantes de seno y compartió el proceso en un video en sus redes sociales. La presentadora y empresaria puertorriqueña de 58 años reveló que tomó esta decisión porque ha tenido dolores que podrían estar relacionados con el síndrome de Asia —una enfermedad relacionada con los implantes de seno— y quiere mejorar su salud y su calidad de vida. La jueza de Nuestra Belleza Latina explicó que "hace muchos años" se puso implantes para levantarse los senos ya que "después de tres embarazos" no estaba a gusto con su físico. "Tengo puestos unos que son texturizados y que están muy relacionados con lo que ahora se conoce como la enfermedad de los implantes. Tengo mucho dolor constantemente, dolor de cabeza, cansancio, fatiga y ya he visto muchos casos donde las enfermedades como la mía, que es artritis reumatoide, se han visto relacionadas con la enfermedad de los implantes mamarios, así que lo que les quiero decir es que voy a hacerme esta cirugía por esa razón", dijo Blondet, al anunciar a sus seguidores que pasaría por el quirófano. En el video que recién compartió con sus más de un millón de seguidores en Instagram, confiesa que sintió un poco de ansiedad antes del procedimiento pero no se arrepiente de su decisión. Blondet agradeció a su hija Gabby —quien también dio el paso de quitarse sus implantes de seno— por acompañarla durante su cirugía. "Yo me lo hice porque llevo muchos años con muchos síntomas, no podía concentrarme, se me olvidaban las cosas, tenía problemas de memoria, estaba bien cansada, yo podía dormir 12 horas y todavía se sentía como si no hubiera dormido en meses", dijo su hija Gabby sobre quitarse sus implantes. La presentadora reveló que además de quitarse los implantes, su cirujano plástico le haría un lift o levantamiento de senos. En el video vemos como el doctor dibuja sobre el cuerpo de Blondet antes de realizar la cirugía, haciendo marcas para guiarlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Giselle Blondet Credit: (Gustavo Caballero/Getty Images) Blondet luego aparece en su cama después del procedimiento, muestra los implantes que le sacaron del cuerpo y asegura a sus seguidores que se siente de maravilla. "¡Que bueno que todo salió bien! Fuerte abrazo", expresó su amiga, la actriz Karla Monroig en Instagram. "Orgullosa de ti", le escribió la exreina de Nuestra Belleza Latina y presentadora Aleyda Ortiz. ¡Que te recuperes muy pronto Giselle!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Giselle Blondet habla de su cirugía para quitarse los implantes de seno y muestra video del procedimiento

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.