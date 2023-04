Giselle Blondet cuenta qué disparó sus ingresos fuera de la televisión: "Me gané tanto y tanto dinero..."

Hasta compartió lo complejo que fue empezar de cero en un programa como La mesa caliente donde había que hablar de las vidas de otros. "Yo tuve hasta ataques de ansiedad, después de más de 45 años en esta industria estaba pasando por un momento en el que estaba en un canal nuevo para mí, con gente que no conocía, encima de eso, estaba comentando sobre noticias que yo no comento nunca, porque no me gusta. A mí no me gusta hablar de temas de farándula porque no me gusta que hablen de mí. Pero me tocó y he aprendido a navegar, me ayudó encontrar un propósito... Pasé unos momentos muy difíciles. Yo estaba como cucaracha como en baile de gallina", confesó.