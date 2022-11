Giselle Blondet se defiende tras protagonizar fuerte polémica por este video: "Una burla" La presentadora contestó tajante a quienes la señalaron por su actuación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La celebración de Acción de Gracias este año ha llegado con un mundial de fútbol bajo el brazo. Así que la diversión ha estado bien servida. Y si no, que se lo pregunten a Giselle Blondet, quien se está disfrutando a lo grande y con pasión cada partido hasta ahora jugado en Qatar. Precisamente su posicionamiento y apoyo a uno de los equipos le ha traído más de una crítica en las redes donde incluso algunos han decidido dejar de seguirla por su elección. Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Se supone que estamos en una sociedad libre donde cada cual elige al equipo que le apetezca, pero eso a Giselle le ha causado problemas. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde sus redes, la puertorriqueña se mostró a favor de la selección argentina. Tal es así, que incluso se puso la camiseta del equipo durante el partido contra México. Gritó, saltó, se emocionó e hizo todo lo que conlleva un juego de tal envergadura. "Me va a dar algo, ¡qué gol!", escribió sobre el logro de Messi. A quienes no pareció gustarle tanto fue a los seguidores de la selección mexicana, quienes le dedicaron palabras no muy agradables. "La bloqueo mejor ya", "Ridícula, fuera", "Ya no eres mi favorita", "Ya no te seguiré", "Eso me suena a burla", "Calladita te hubiera visto más bonita", escribieron algunos. Giselle no tuvo problema en aclarar las cosas y contestar con todo el cariño a quienes se sintieron tan ofendidos por su postura. "Te cuento que mi cariño hacia el equipo no tiene nada que ver con el cariño que también le tengo a México. Es un juego y ese es el equipo que me gusta desde 1986 cuando vi un partido de fútbol por primera vez mientras trabajaba haciendo 2 novelas en Argentina. Si para ti es personal y me quieres dejar de seguir pues adelante, prefiero ser una persona honesta. Con mucho cariño te mando un beso. Gracias por haberme seguido", contestó la presentadora a una de sus seguidoras.

