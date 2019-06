Giselle Blondet disfruta unos días en Nueva York junto a su novio By Lissy De La Rosa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Giselle Blondet celebró su cumplaños número 55, acompaña de su novio Jaime Fernández Palacios, con un viaje a Nueva York. La jueza del programa Nuestra de Belleza Latina de Univision, disfrutó unos días de la Gran Manzana acompañada de su media naranja. Blondet paseo por las calles de la ciudad, estuvo en Central Park y hasta en el Rockefeller Center. Mira las fotos de sus vacaciones. Empezar galería En Nueva York Image zoom Instagram Giselle Blondet Giselle Blondet disfrutó de unos días por Nueva York junto a su novio, el empresario Jaime Fernández Palacios. La jueza del programa de Univision, Nuestra Belleza Latina, compartió con sus seguidores en las redes sociales algunos de sus mejores momentos en esta mágica ciudad. Un dato interesante es que una de las fechas más importantes para Giselle coincidió con su viaje a esta mágica ciudad. Blondet disfrutó de la magia del impresionante Rockefeller Center y aprovechó para celebrar su cumpleaños número 55. “Gracias a todos por el cariño, por los mensajes y el apoyo que siempre me dan en cada paso que doy. Los quiero mucho”, escribió la conductora puertorriqueña bajo los reveladoes hashtag: tengo 55 y qué, hoy es mi cumple, paseo, Nueva York, y frío. Aunque pasó frío en la ciudad, Blondet recibió el calor de la gente a través de sus publicaciones en socialmedia. Advertisement Advertisement En amor Image zoom Instagram Giselle Blondet “Gracias amor por estos días tan bellos celebrando mi cumple. ¡Te amo! #Bendecida ,#agradecida #tengo55[años]yque”, expresó Giselle Blondet, junto con esta foto con su novio Jaime Fernández Palacios en su cuenta de Instagram. Cumpleaños Image zoom Instagram Giselle Blondet Aunque parezca increíble esta talentosa mujer boricua cumplió 55 años. Giselle Blondet compartió imágenes en las que se le ve al natural y muy linda. Advertisement Lo precioso de la vida Image zoom Instagram/Giselle Blondet Con esta toma en Central Park, Giselle Blondet, expresó un mensaje motivacional. “Solo imagina lo precioso que puede ser arriesgarse y que todo salga bien”, dijo. Motivos de su felicidad Image zoom Instagram Giselle Blondet La empresaria, propietaria de la línea de joyería, Gi By Giselle Blondet, manifestó con este post el día de su cumpleaños que está: “Estoy enamorada de la vida, de mi nieta #Sophia que viene en camino, de mi español, de mis hijos, de @gibygiselleblondet”. Frío Image zoom Instagram/Giselle Blondet Giselle Blondet experimentó el frío de invierno en la Gran Manzana. “¿Tengo un “poquito” de frio… se nota?”, expresó la empresaria en su Instagram. Advertisement Advertisement Advertisement Look invernal Image zoom Instagram Giselle Blondet Giselle Blondet disfrutó el invierno con ropa apropiada y superfashion. Selfie Image zoom Instagram Giselle Blondet Por un selfie nunca está de más en unas vacaciones, Giselle Blondet compartió esta en sus redes. Mensaje Image zoom Instagram/Giselle Blondet Giselle Blondet no dejó de compartir sus acostumbrados mensajes positivos en su viaje. Advertisement Advertisement Advertisement Su compañero Image zoom Giselle Blondet/Instagram Giselle Blondet y Jaime Fernández Palacios han disfrutado varias vacaciones juntos. Aquí en la boda de Gabriella Truco, hihja de Blondet.

Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Giselle Blondet disfruta unos días en Nueva York junto a su novio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.