Giselle Blondet cierra el año con la mejor de las noticias en el terreno personal "Es algo que me da una gran felicidad y la verdad quiero compartirla con ustedes porque ustedes son muy buenos conmigo", expresó este lunes la conductora a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: Mezcalent 2022 ha sido un gran año para Giselle Blondet. La conductora de origen puertorriqueño se unió a las filas de Telemundo como una de las anfitrionas de La mesa caliente, programa de entretenimiento que no ha dejado de acaparar titulares desde su estreno en marzo. En el terreno personal tampoco se puede quejar. La presentadora, quien no puede estar más orgullosa de sus 3 hijos y sus 2 nietos, cierra 2022 con la mejor de las noticias. "Es algo que me da una gran felicidad y la verdad quiero compartirla con ustedes porque ustedes son muy buenos conmigo", expresó este lunes Blondet a través de su página de Facebook, donde supera el millón y medio de seguidores. Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: Mezcalent "Con todas las cosas que están pasando en el mundo yo siempre digo que hacen falta escuchar noticias lindas, noticias buenas, noticias que nos den esperanza", agregó la conductora. Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: Mezcalent "¿Están listos para escuchar de qué se trata?", preguntó a sus seguidores antes de soltar la noticia. Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: Mezcalent Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: Mezcalent Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: Mezcalent Giselle anunció que su hija Gabby está embarazada por lo que ella ¡volverá a ser abuela! Giselle Blondet Giselle Blondet y su hija Gabby | Credit: Facebook Giselle Blondey "Voy a ser abuela otra vez", dio a conocer la carismática conductora en compañía de su hija. "Estoy muy feliz de que voy a ser abuelita otra vez, me encanta", expresó emocionada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Giselle ya es abuela de Sofía, de 3 años y Liam, de 1. Mientras que Sofía es la primogénita de su hija Gabby, Liam es hijo de Andrea, su otra hija. "Mis hijos de verdad que son para mí la luz de mi vida y mis nietos", aseveró la presentadora. ¡Muchas felicidades Giselle!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Giselle Blondet cierra el año con la mejor de las noticias en el terreno personal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.