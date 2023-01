Giselle Blondet da la bienvenida a su tercera nieta Giselle Blondet no puede estar más feliz con haberse convertido en abuela por tercera vez tras el nacimiento de la pequeña Olivia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Giselle Blondet es una abuela increíble. La actriz de 59 años no puede estar más feliz con haberse convertido en abuela por tercera vez tras el nacimiento de la pequeña Olivia. "Ya nació mi #babyolivia! Comparto con todo cariño con ustedes este momento tan importante para toda nuestra familia", dijo Blondet en una tierna publicación en redes sociales, donde aparece dándole toda una serie de mimos a la nueva pequeñita de la casa, hija de su hija Gabriela. "Mi princesita es mi tercera nieta y no puedo estar más feliz. Su hermanita mayor, mi florecita Sophia, está pendiente tratando de ayudar a su mami (Gabriella) a cuidarla y me derrito cada vez que mira con tanto amor a su hermanita Olivia", dijo. "Gracias Dios por esta nueva bendición que recibimos con mucho agradecimiento y felicidad. La verdad es que no hay nada como la familia . 💕 Gracias otra vez señor! Te amo! 🙏🏻❤️", añadió la también presentadora. Además de Olivia y Sophia, Blondet es abuela de Liam Gabriel, hijo de su hija mayor Andrea. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Ante la hermosa noticia de la llegada al mundo de otro integrante de la familia, muchos fueron los famosos que felicitaron a Blondet.

