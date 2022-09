Giselle Blondet inició en marzo de este año una nueva etapa profesional en su carrera como conductora del programa de entretenimiento La mesa caliente (Telemundo). "Estoy supercontenta de verdad de estar aquí y bien emocionada", confesaba días antes del estreno. Durante sus primeros días en el show, mucha gente notó que la conductora de origen puertorriqueño estaba muy callada. "Giselle parece otra", llegó a comentarse en las redes sociales. Lo que nadie podía imaginarse es el infierno que estaba viviendo y del cual no había hablado con tanto detalle hasta ahora.

"Voy a decir esto con las manos literalmente en mi corazón porque a veces este tema a uno le da vergüenza", empezó sincerándose la presentadora en el más reciente episodio de su podcast 'Lo que no se habla' en una charla que mantuvo con la psicóloga Janis Santaella.

Blondet abrió su corazón y confesó que con motivo del inicio de su nueva etapa profesional en Telemundo comenzó a sufrir una crisis de ansiedad que casi le impide volver a trabajar.

Giselle Blondet Giselle Blondet, conductora de La mesa caliente (Telemundo) | Credit: Instagram Giselle Blondet

"Yo me siento como tímida cuando empiezo a hacer el programa y digo bueno esto es normal, yo al principio siempre soy tímida […], pero cuando entonces va a empezar el programa que ya vamos a hacer el ensayo final y ya vamos a ir al aire yo no podía hablar, me temblaban las rodillas, yo quería decir una cosa y me salía otra", dijo. "Yo tenía miedo, empecé a no poder dormir, me daba como una ansiedad. Esto que estoy contando son cosas que nunca en mi vida he sentido, no lo podía comparar ni con cosas relacionadas a lo mejor con el proceso de mi mamá o con lo de mi hija, que son cosas fuertes que me pasaron en mi vida pero que yo siempre de alguna manera, no sé, no tenía el control obviamente pero me sentía fuerte. Aquí me sentía desprotegida, no podía dormir, me compré todas las pastillas naturales que encontré en el mercado, que si hice meditación, que si por las noches lloraba pensando 'Dios mío qué voy a hacer, por favor te lo pido déjame hablar'".

Era tan fuerte la ansiedad que estaba experimentando en ese momento de su vida que la presentadora llegó a creer que su carrera se había acabado y que ya no servía para eso.

"Yo pensé que yo era tonta. Me sentía una tonta, me sentía fea […]", aseveró Giselle, quien admitió que llegó a sufrir ataques de pánico. "No podía ni respirar y me dio miedo que me fuera a pasar algo", señaló. "Yo de nada más ver el canal [Telemundo] ya sentía como unas cosquillas en el pecho, como una cosa así que yo no podía aguantar y ya yo no sabía qué hacer".

El punto de inflexión

"Un día como que sentí que pude un poquito más y pude hablar un poquito más en el programa y yo dije 'lo logré', pero al día siguiente me sentí igual y yo dije mi carrera se acabó. Me fui furiosa conmigo, dije: 'No te soporto Giselle, no te soporto, cómo puede ser que tú puedas ser así, esto se acabó, no más'. Y me hablé: 'No más Giselle Blondet, tú sabes lo que tienes que hacer, me haces el favor y me dejas la mierda esta con la que estás hablando, me haces el favor y te pones los pantalones en tu sitio, se acabó, no acepto más esto'. Y te lo juro que al otro día yo llegué a trabajar y yo sentía ese temblor en las rodillas y yo dije 'te siento pero no te acepto' y eso y otras cosas con las que tú me ayudaste", contó a la psicóloga", "me han ayudado mucho".