"Yo tuve dos accidentes, me chocaron por detrás dos veces en el transcurso de un año, lo cual me hizo tener dos hernias en la columna. Yo siempre he sido una persona muy activa, no importa el tamaño que haya yo tenido, entonces cuando yo me doy cuenta que yo no podía caminar más de 2 millas sin tener un dolor espantoso, que no podía yo ni caminar –literalmente me tenía que sentar–, yo dije: 'Yo no puedo vivir así'. Uno no es joven siempre y uno tiene que asumir que con el tiempo uno no puede ir para atrás, uno tiene siempre que buscar la mejor versión de uno mismo", compartió la actriz, quien cuenta con casi 150 mil seguidores en Instagram.