Gisele Bündchen reveló que tenía ataques de pánico y sufrió ansiedad durante su divorcio de Tom Brady El divorcio tras 13 años de matrimonio, no fue un proceso fácil para Giselle Bündchen; así, a casi un año de su separación definitiva de Tom Brady, la modelo hace fuertes revelaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En octubre de 2022, Gisele Bündchen y Tom Brady anunciaron su divorcio tras 13 años de matrimonio. Esto causó sorpresa, debido a que eran considerados como una pareja estable. "Con mucha gratitud por nuestro tiempo juntos, Tom y yo finalizamos amigablemente nuestro divorcio. Mi prioridad siempre ha sido y seguirá siendo nuestros hijos, a quienes amo con todo mi corazón. Continuaremos compartiendo su crianza para brindarles el amor, el cuidado y la atención que merecen", mencionó en aquel momento la modelo. "La decisión de terminar un matrimonio nunca es fácil, pero nos hemos distanciado y aunque, por supuesto, es difícil pasar por algo como esto, me siento bendecida por el tiempo que pasamos juntos y solo deseo lo mejor para Tom siempre". A casi un año de esta separación definitiva, la famosa confesó que el proceso no fue sencillo y fue víctima de ataques de pánico y sufrió ansiedad; lo cual, ha podido superar con diversas técnicas. "Gracias a Dios, no he vuelto a tener un ataque de pánico, y cuando siento que me viene una ola de ansiedad, recurro a las técnicas de respiración", mencionó Bündchen a la revista Vogue. "Me ha ayudado a tener un estilo de vida mucho más sano y equilibrado". La modelo asegura que cada proceso personal, por difícil que parezca, siempre deja un aprendizaje. "Siempre he pensado que cada circunstancia, no importa lo desafiante que sea, tiene algo que enseñarnos y ocurre para que sigamos creciendo", agregó. "Las rupturas son innegablemente duras, particularmente cuando los medios analizan cada paso del proceso". Gisele Bündchen y Tom Brady Credit: Kopaloff/FilmMagic/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, Gisele Bündchen trabaja para estar bien en todos los aspectos de su vida; así como, en el cuidado de sus hijos. "Intento centrarme en mis hijos, en mi salud, y también en mis aspiraciones y sueños. He tenido que pasar por momentos difíciles para comprender la importancia de hacer elecciones saludables en mi vida", confesó. "La madurez ha aumentado mi habilidad para aceptarme y entenderme a mí misma. Hoy, reconozco que la salud es mi tesoro más preciado, imprescindible para tener una vida feliz y para cumplir todos mis sueños".

