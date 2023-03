Gisele Bündchen nuevamente con su guapo instructor de jiu jitsu en Costa Rica ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gisele Bundchen disfruta de un paseo por Costa Rica con su instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group La brasileña ha hecho viajes a Costa Rica en el pasado, pero curiosamente ha estado allí mucho más desde que se separó de Tom Brady.... Empezar galería Gisele Bündchen junto a su guapo instructor Gisele Bundchen disfruta de un paseo por Costa Rica con su instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Gisele Bündchen fue vista otra vez con su guapo instructor de jiu jitsu, Joaquim Valente, en Costa Rica. La brasileña ha hecho viajes a Costa Rica en el pasado, pero curiosamente ha estado allí mucho más desde que se separó de Tom Brady. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Al Pacino visita a su ex Al Pacino desafía la lluvia para visitar a su ex novia Lucila Sola en su casa de Beverly Hills Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Al Pacino desafió la lluvia para visitar a su exnovia Lucila Sola, madre de su hija Camila Morrone, para almorzar en su casa en Beverly Hills. 2 de 7 Ver Todo Alejandra Espinoza y Adal Ramones, conductores de Mi famoso y yo Alejandra Espinoza y Adal Ramones conducen "Mi Famoso y Yo" Credit: Mezcalent Alejandra Espinoza y Adal Ramones conducen Mi famoso y yo (TelevisaUnivision), el nuevo programa de los creadores de Pequeños gigantes en el que seis personalidades del mundo del espectáculo se convertirán en el mejor amigo de un niño y lo apoyarán en su esfuerzo para conseguir su sueño, demostrando que 'juntos todo es posible'. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Laura León, Cecilia Galliano y más invitados de lujo Alejandra Espinoza y Adal Ramones conducen "Mi Famoso y Yo" Credit: Mezcalent Mi famoso y yo contará con la participación de Laura León, Mariana Echeverría, Cecilia Galliano, Edwin Luna, Diego Shoening y Lambda García, y tendrá como jueces a Kimberly Loaiza, Julión Álvarez y Gabriel Soto. 4 de 7 Ver Todo Clarissa Molina, fan del béisbol CLARISSA MOLINA SE UNE AL FUROR DEL 2023 WORLD BASEBALL CLASSIC Credit: World Baseball Classic Clarissa Molina se unió al furor del béisbol lanzando la primera bola entre República Domincana vs Israel. Ła co-presentadora de El gordo y la flaca (Univision) es la primera mujer en lanzar la primera pelota en un partido del 2023 World Baseball Classic. "Para mí fue un sueño no solamente para mí si no por mi papá, por mis hermanos, ya que el baseball forma parte de mi crecimiento, de nuestra cultura, es algo llevamos en la sangre", dijo la dominicana a través de un comunicado. 5 de 7 Ver Todo Ashton Kutcher y Mila Kunis bajo la lluvia Ashton Kutcher y Mila Kunis salen bajo la lluvia para hacer compras en Studio City Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group La pareja de actores Ashton Kutcher y Mila Kunis salieron bajo la lluvia para hacer compras en un supermercado en Los Ángeles. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Julio Iglesias Jr. sonriente en el aeropuerto de Madrid Julio Jose Iglesias y Vivi Domenico llegan al aeropuerto de Madrid Credit: Photo © 2023 G3/The Grosby Group Así de sonriente se dejo ver Julio Iglesias Jr. a su llegada al aeropuerto de Madrid. El hijo de Julio Iglesias llegó acompañado de su pareja Vivi Domenico. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

