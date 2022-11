Gisele Bündchen irreconocible tras su divorcio reaparece en pants por Costa Rica Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gisele Bundchen Credit: Backgrid/TheGrosby Group La exmodelo brasileña reaparece sin maquillaje y con una gran sonrisa tras su divorcio de Tom Brady. Además: Los Montaner celebran su nuevo reality show en Disney+ y el elenco de Black Panther: Wakanda Forever arma la fiesta en México, ¡míralos! Empezar galería Gisele Bündchen Gisele Bundchen Credit: Backgrid/TheGrosby Group La top model brasileña luce irreconocible en pants durante un paseo por Costa Rica. Según reportes la multimillonaria maniquí habría adquirido una mansión frente a la casa que habita su ex, Tom Brady, en Florida. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: Splash News/The Grosby Group Toda vestida de neón la colombiana lució su mejor sonrisa en West Hollywood, CA. 2 de 10 Ver Todo Khloé y Kim Kardashian Khloe Kardashian y Kim Kardashian CFDA Fashion Awards Credit: Getty Images Las hermanas comparten un secretito en la alfombra roja de los premios CFDA en Nueva York, ¿qué se habrán dicho? 3 de 10 Ver Todo Anuncio Los Montaner Los Montaner Credit: Mezcalent La familia del cantante Ricardo Montaner (al centro) celebró en Miami, FL., el estreno de su reality show Los Montaner (Disney+) donde según han contado a People en Español se mostrarán sin censura, ¡felicidades! 4 de 10 Ver Todo Lupita Nyong'o y Tenoch Huerta Lupita Nyongo and Tenoch Huerta Dance During Black Panther: Wakanda Forever Fan Event Credit: Julian Lopez/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images Los actores estrella de Black Panther: Wakanda Forever armaron la fiesta durante la premiere del filme en Ciudad de México. 5 de 10 Ver Todo Yalitza Aparicio Yalitza Aparicio Black Panther: Wakanda Forever Fan Event Credit: Carlos Tischler/Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images La actriz nominada al Oscar también estuvo presente en el estreno realizado en Plaza Satélite. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cristian Castro Cristian Castro Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images El hijo de Verónica Castro captado durante un momento intenso de su participación en el concierto Tennis Showdown, también en Ciudad de México. 7 de 10 Ver Todo Guillermo Iván Arturo Ivan Credit: Cortesía The Lee Agency El apuesto actor mexicano captado durante las filmaciones de la cinta 6 Hours Away que él estelariza y donde comparte estelares con Michael Madsen, Óscar Torre, Roberto Sánchez, Lara Wolf e Iliana Guibert. 8 de 10 Ver Todo Sarah Jessica Parker Sarah Jessica parker Credit: Getty Images La actriz durante una de las grabaciones de la serie And Just Like That de HBO, en Nueva York. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jason Momoa Jason Momoa Credit: JOCE/Bauer-Griffin/GC Images El apuesto actor —quien ha sido ligado sentimentalmente con la mexicana Eiza González— saluda antes de ingresar en los estudios del programa televisivo Jimmy Kimmel Live, en Hollywood, CA. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

