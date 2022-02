Gisele Bündchen en Costa Rica, Danna Paola en Milán para la Fashion Week y más fotos de los famosos ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gisele Bundchen Enjoys a Sunset Beach Stroll with a Friend in Costa Rica Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group ¿En qué andan los famosos? ¡Míralos! Empezar galería Gisele Bündchen Gisele Bundchen Enjoys a Sunset Beach Stroll with a Friend in Costa Rica Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La modelo brasileña fue fotografiada dando un paseo en una paradisíaca playa en Costa Rica acompañada de una amiga y su leal mascota. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Danna Paola Danna Paola Leaves Hotel During Milan Fashion Week Spring-Summer 2022 La actriz y cantante ya se encuentra en Milán para disfrutar de los diferentes desfiles de moda que se realizarán con motivo de la Semana de la Moda. 2 de 6 Ver Todo Laura Zapata, Ana Claudia Talancón y Gerardo Quiroz Laura Zapata, Ana Claudia Talancón y Gerardo Quiroz inauguran una exposición llamada "Dualitas" en la Galería de Arte SophArt MX para recaudar fondos para una fundación para niños con cáncer Credit: mezcalent El trío inauguró una exposición llamada 'Dualitas' en la Galería de Arte SophArt MX para recaudar fondos para una fundación para niños con cáncer. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Julia Fox Julia Fox Kanye West's Former Girlfriend in Good Mood while Arriving in Milan Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group La ex de Kanye West muy sonriente a su llegada al aeropuerto de Milán, Italia. La modelo apostó por un abrigo colorido de Gap y maletas de Away. 4 de 6 Ver Todo Joan Manuel Serrat Joan Manuel Serrat recibe de manos de Pedro Sánchez presidente del Gobierno Español Credit: mezcalent El cantante recibió de manos de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno Español, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X y anunció su gira de despedida por España y Estados Unidos. 5 de 6 Ver Todo Kamie Crawford Kamie Crawford attends the Sports Illustrated Super Bowl Party at Century City Park Credit: Rodin Eckenroth/Getty Images La modelo lució guapísima en la alfombra roja de un evento deportivo en Los Ángeles. Crawford combinó un vestido negro con transparencias y aretes de Sahira Jewelry. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

