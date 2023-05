Gisele Bundchen sube la temperatura en diminuto bikini y más fotos de los famosos ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gisele Bundchen hace paddleboarding en un diminuto bikini con su rumoreado novio Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group El bikini más diminuto que ha usado la brasileña Gisele Bundchen: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Gisele Bundchen Gisele Bundchen hace paddleboarding en un diminuto bikini con su rumoreado novio Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group La brasileña Gisele Bundchen haciendo paddleboarding en un diminuto bikini, en Miami, con su rumoreado novio, Joaquim Valente. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Piqué y Clara Chía fans de Coldplay Pique y Clara Chia llegan tomados de la mano y sonrientes al concierto de Coldplay en Barcelona Credit: Photo © 2023 G3/The Grosby Group El ex de Shakira, Gerard Piqué, y su novia Clara Chía se dejaron ver de la mano y muy sonrientes a su llegada al concierto que ofreció el grupo británico Coldplay en el estadio olímpico Lluís Companys de Barcelona. 2 de 7 Ver Todo Becky G enciende Festival Sueños becky g festival sueños chicago Credit: Sueños Becky G lo dio todo en el escenario de Festival Sueños, que se realizó este pasado fin de semana en Chicago. 3 de 7 Ver Todo Anuncio ¡A bailar con Ivy Queen! ivy queen festival sueños chicago Credit: Sueños Ivy Queen también se dio presente en Festival Sueños. La artista interpretó sus mejores éxitos musicales y se robó el aplauso de los asistentes. El festival también contó con las presentaciones de, entre otros, Wisin y Yandel, El Alfa, Feid, Fans y Grupo Firme. 4 de 7 Ver Todo Sergio Mayer presenta podcast familiar Sergio Mayer e Issabela Camil, acompañados de su hija Antonia, presentan su podcast "En Familia Con Los Mayer" Credit: Mezcalent Sergio Mayer e Issabela Camil, acompañados de su hija Antonia, presentaron su podcast En familia con los Mayer, en donde narrarán varios episodios de sus vidas personales y proyectos profesionales. 5 de 7 Ver Todo Nodal canta junto a Ángela Aguilar Christian Nodal canta ante foro lleno en el escenario del Foro Sol de la capital mexicana, donde tuvo como invitada a Ángela Aguilar Credit: Mezcalent Christian Nodal cantó ante foro lleno en el escenario del Foro Sol de la capital mexicana, donde tuvo como invitada a Ángela Aguilar. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Guillermo Iván de vacaciones actor Mexicano Guillermo Ivan vacaciones cancun mexico Credit: Guillermo Ivan El actor mexicano Guillermo Iván empacó maletas y se trasladó a Cancún, México, para disfrutar de unas merecidas vacaciones. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

