Gisele Bündchen nuevamente junto a Joaquim Valente ¿nueva pareja? ¡Míralos!

Gisele Bundchen es vista de nuevo sudando con su atractivo instructor de jiu-jitsu

El lente del paparazzi captó a la modelo brasileña, quien pidió el divorcio al padre de sus dos hijos, Tom Brady, luego de 13 años de matrimonio en octubre de 2022, sudando la gota gorda en Costa Rica junto a su atractivo instructor de jiu-jitsu, Joaquim Valente.

Gigi Hadid

Gigi Hadid se cuelga de viga de acero en una grua para un comercial de Maybelline

La modelo de 27 años fue captada en el set de una sesión de fotos para Maybelline en la ciudad de Nueva York. Gigi colgaba de una viga de acero en un patio de construcción mientras vestía un chaleco de mezclilla, un top plateado, guantes negros, pantalones tipo paracaídas y tacones plateados.

Jenna Ortega

Jenna Ortega luce su sensualidad con el icónico vestido Hoodie de YSL en París

La protagonista de Wednesday (Netflix) lució su sensualidad con el icónico vestido Hoodie de YSL, en París.

Francisca

Así de risueña se dejó ver la presentadora dominicana. "No tienes que gustarle a la gente, las personas no tienen que amarte, ellos ni siquiera tienen la obligación de respetarte. Pero cuando TÚ te mires al espejo, debería gustarte lo que ves. ¡Deberías amar lo que ves!".

Satcha Pretto

La periodista hondureña se tomó esta foto del recuerdo junto a Karla Martínez. "Cuando llevas mucho tiempo trabajando con alguien, coincides en un sinnúmero de cosas y hasta en el color que eliges para vestirte. Así nos pasa seguido con Karla en Despierta America. Hoy ambas de plateado. ¡Te quiero Karlita!".

