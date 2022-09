Giro inesperado en la investigación de la muerte de Yrma Lydya: El video que lo cambiaría todo Una supuesta amiga de la cantante revela datos que podrían beneficiar a su presunto asesino, su esposo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yrma Lydya Yrma Lydya | Credit: Mezcalent La noche del 23 de junio de 2022, Yrma Lydya fue asesinada con solo 21 años por su esposo Jesús Hernández Alcocer. Los hechos ocurrieron en un restaurante de la Ciudad de México. De acuerdo con el reporte de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital azteca, la cantante recibió tres disparos en el tórax luego de discutir con el abogado en una zona privada del mencionado establecimiento. Desde entones, su pareja está en prisión, sin embargo, la investigación podría dar un giro radical tras las confesiones de una supuesta amiga de la cantante, quien reveló detalles íntimos que podrían beneficiar al abogado. En una entrevista para TVyNovelas, Galia Tonella, reveló detalles de la convivencia entre la cantante y Jesús. Según cuenta Tonella para dicho media, Lydya siempre quiso ser famosa, y Jesús siempre apoyó ese sueño, ayudándole económicamente y con conexiones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sí, él estaba comprometido, cumpliéndole, muy atento y cariñoso, a veces el cariño también se muestra con la cartera. Perdón que lo diga, pero sí, él estuvo pagando todo porque él pagó a Grandiosas, pagó a representantes, pagó a personas para que le hicieran un nuevo LP diseñado para ella, para que cantara nuevos éxitos", dijo Galia. "No sé si solo quería vivir con millonarios o si realmente ocupaba la parte artística como anzuelo para cazar hombres de la tercera edad o si sus padres la entregaron en un concubinato", resaltó la supuesta amiga de Yrma. Y además asegura que ella tiene el documento que prueba que efectivamente la joven cantante y Jesús "N" tenían ese acuerdo. Se trataría de un video del 23 de junio, en el que se ve a Lydya salir de su casa enojada, tras una aparente pelea con Jesús. "Al salir Jesús y ver a Yrma continúa la pelea, cruzan palabras, ella se va y el chofer de Yrma, aparentemente, frena a Jesús y él se cae aparatosamente", finaliza. ¿Por qué estaría intentado encubrir un feminicidio de esta forma? ¿Qué intención tienen estás declaraciones que tratan de exculpar al asesino? Todavía faltan muchas incógnitas por resolver en este asesinato.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Giro inesperado en la investigación de la muerte de Yrma Lydya: El video que lo cambiaría todo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.