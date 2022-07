Giran segunda orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont Inés Gómez Mont y su esposo continúan prófugos de la justicia mexicana y ahora se enfrenta a una segunda orden de aprehensión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En septiembre de 2021, el juez de control en el penal del Altiplano, Iván Aarón Zeferín Hernández, autorizó una orden de captura contra Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de tres mil millones de pesos (145,281 millones de dólares aproximadamente). Porque de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) de México, la pareja supuestamente utilizó diversas empresas para lavar dinero proveniente de recursos ilícitos. Ahora, la conductora de televisión y su marido suman una segunda orden de aprehensión. En esta ocasión, a petición de la FGR, un juez federal libró esta nueva consigna por la presunta responsabilidad del matrimonio en el delito de defraudación fiscal equiparable por seis millones 600 mil pesos (318 mil dólares), cantidad de la que eludieron el pago de Impuestos Sobre la Renta (ISR) en el ejercicio fiscal de 2015. En octubre de 2021, las autoridades mexicanas lograron que se emitiera la Ficha Roja; con la cual, las corporaciones policiacas de más de 190 naciones se apoyan entre sí para la ubicación de prófugos. De hecho, la famosa promovió un amparo contra dicha disposición que le fue negada. Inés Gómez Mont Inés Gómez Mont | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con el diario mexicano El Universal, Gómez Mont ha solicitado un segundo amparo por esta nueva orden, pero le ha sido negada y ahora ha interpuesto un nuevo recurso legal para que revisen su caso; el cual, fue admitido a trámite por un Tribunal Colegiado; que determinará si confirma, revoca o modifica la primera decisión. En caso de que la pareja sea detenida deberá ser encarcelada en prisiones federales. Víctor Manuel Álvarez Puga en Almoloya de Juárez, estado de México, e Inés Gómez Mont, en la cárcel federal femenil que se localiza en Morelos.

