Giran orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo Hace unos meses, se dio a conocer que Inés Gómez Mont y su marido, Víctor Manuel Álvarez Puga, estaban siendo señalados por las autoridades mexicanas de dos presuntos delitos. Ahora, se informa que ya se existe una orden de aprehensión en contra de ambos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En noviembre de 2019, "la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel "A" [Víctor Manuel Álvarez Puga], Inés "G" [Inés Gómez Mont]" y otras personas, "por los presuntos cargos son delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita". Ahora, esta misma dependencia mexicana dio a conocer que se giró una orden de aprehensión en su contra. "A los principales responsables de la probable comisión de estos delitos, se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes; y tres de ellos ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal", mencionó la FGR en un comunicado. "En los casos de quienes huyeron del país, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional". La institución federal agregó que "todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos". Además, implicó de manera directa a la conductora y su cónyuge Álvarez Puga. Inés Gómez Mont y su esposo Credit: Inés Gómez Mont Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel "A" e Inés "G", que operaban con supuestos representantes de personas morales. Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor "Z", Armando "R", José "O", Ricardo "C", Yareli "C", quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales", agrega el informe oficial. De momento, se desconoce el paradero de Inés Gómez Mont y su marido, pero las autoridades esperan encontrarlos con el apoyo de otras dependencias internacionales.

