La Lista VIP: gira de Laura Pausini, película Air con Ben Affleck y más propuestas interesantes ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Gira de Laura Pausini Laura Pausini World Tour 2023/2024 llevará a la artista italiana a las principales ciudades del país como Miami, Houston, Los Ángeles, Chicago, New York y Orlando. "No he estado de gira desde 2019", dijo la intérprete de "La soledad" a traves de un comunicado. "Es lo que más he extrañado estos años". Laura, quien hace unos días se casó por sorpresa con su pareja Paolo Carta tras 18 años de relación, volverá a encontrarse con sus fans en un espectáculo que incorporará toda la nueva música a su repertorio y que marcará un nuevo capítulo en su carrera. Las entradas ya están a la venta en www.friendsandpartners.it SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Película Air Del galardonado director Ben Affleck, Air revela la incredible asociación revolucionaria entre un entonces novato Michael Jordan y la incipiente división de baloncesto de Nike que revolucionó el mundo de los deportes y la cultura contemporánea con la marca Air Jordan. Esta conmovedora historia sigue la apuesta que define la carrera de un equipo poco convencional con todo en juego, la visión intransigente de una madre que conoce el valor del inmenso talento de su hijo y el fenómeno del baloncesto que se convertiría en el más grande de todos los tiempos. La cinta ya está disponible en salas de cine del país. Vico C, "Pregúntale a tu papá por mi" Tras un break involuntario de 14 años, el legendario rapero Vico C está rompiendo récords con el estreno de "Pregúntale a tu papá por mi", un hip-hop dónde reflexiona sobre la situación actual del género urbano. "14 años de silencio en mi carrera discográfica, equivalen a 14 años de crecimiento en la carrera de la vida. Mi Dios, que sabe todas las cosas, a mi entender, permitió que se me ataran las manos hasta que mi corazón se pusiera en condiciones de aguantar la lucha que se me viene encima, al crear un álbum como el que traigo en camino, como el hombre que soy hoy, con las palabras que hacen falta hoy", dijo el artista a través de un comunicado. Viaje al centro de la tierra Te recomendamos Viaje al centro de la tierra, una nueva serie de Disney+ con un elenco encabezado por Óscar Jaenada, Margarita Rosa de Francisco, Mauricio 'El Diablito'Barrientos, y Gabriel Goity, junto a los jóvenes talentos Sebastián García y Yankel Stevan. El show está inspirado en la célebre novela homónima de Julio Verne y sigue a un grupo de niños y niñas en un viaje fantástico por una dimensión paralela, en la que descubren un mundo fascinante y luchan por restaurar el equilibrio del planeta. Desayuno delicioso tacos breakfast Credit: Cortesía Con el inicio de la primavera quizás te apetezca probar nuevos platillos en el desayuno. De ser así, los tacos de desayuno de Dunkin' te caerán como anillo al dedo. Hechos con una tortilla de harina caliente, los sabrosos tacos vienen en pares y están hechos con huevos revueltos, queso cheddar blanco derretido, maíz tostado y un chorrito de crema de lima para un final refrescante. Los amantes del tocino pueden agregar la cobertura crujiente y desmenuzada para aumentar el sabor. Ya están disponibles en todas las tiendas Dunkin'.

