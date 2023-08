La Lista VIP: gira de Danna Paola, Veo cómo cantas por Univision y más Desde la gira de Danna Paola en Estados Unidos hasta un monopolio de Barbie: no te pierdas la LISTA VIP de esta semana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que no te puedes perder esta semana Veo cómo cantas, un nuevo game show musical Veo cómo cantas, presentado por el actor y comediante Faisy, es un nuevo programa con un toque de humor, misterio y mucha música. Aquí, dos concursantes deberán utilizar toda su astucia para revelar quiénes de un grupo de 10 posibles cantantes son, en realidad malos cantantes que quieren engañarles. Estas enigmáticas voces se ocultarán tras "personajes" con identidades muy definidas. Los asesores José Eduardo Derbez, Natalia Téllez, Erika Buenfil, Beto Cuevas y Ricardo Montaner ayudarán a los concursantes a no caer en el engaño de los que no cantan y poder así irlos sacando del juego. El show Veo cómo cantas estrena el domingo 6 de agosto a las 7P/6C por Univision. Guardians of the Galaxy Vol. 3 desde la comodidad de tu casa guardians of the galaxy volume 3 blu ray Credit: Cortesía Si no tuviste la oportunidad de ver Guardians of the Galaxy Vol. 3 en salas de cine, ahora lo podrás hacer desde la comodidad de tu hogar. La película de Marvel Studios ya está disponible en 4K Ultra HD, Blu-ray™ y DVD el 1 de agosto. Protagonizada por, entre otros, Chris Pratt, Zoë Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel y Bradley Cooper, la épica conclusión de James Gunn a la trilogía de los Guardianes es una aventura imperdible cargada de humor, aventura y sentimientos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Danna Paola se alista para su gira en Estados Unidos 'XT4S1S TOUR USA' La estrella internacional Danna Paola anunció las fechas de su primera gira en Estados Unidos, 'XT4S1S TOUR USA' donde llevará su música y ritmos – pop, balada y electrónica, entre otros géneros y fusiones – que, junto a su gran talento vocal, la convierten en la gran estrella que es hoy. Producida por LiveNation la gira 'XT4S1S Tour USA' visitará nueve ciudades adicionales incluyendo Sacramento, San Antonio, Toronto, Las Vegas, Nashville, Charlotte, Filadelfia, Silver Springs y Denver. Los boletos ya están disponibles en LiveNation.com Monopolio al estilo 'Barbie' barbie monopoly Credit: Cortesía ¡Adéntrate en la emocionante edición de Monopoly inspirada en Barbie! Elige entre diversas fichas, como la mascota, un coche deportivo o la propia Barbie. Viaja por el tablero, adquiere famosos lugares y construye tus DreamHouses. Con las cartas de 'carrera de ensueño' y 'armario de ensueño', alcanzarás tus metas profesionales y de moda. ¡Diversión asegurada junto a Barbie en Monopoly! Monopoly: Barbie Edition Game cuesta $24.99 y lo encuentras en Amazon.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La Lista VIP: gira de Danna Paola, Veo cómo cantas por Univision y más

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.