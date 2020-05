Giovanni Medina se defiende de las acusaciones de Ninel Conde El empresario responde a las acusaciones de su ex y asegura que se trata de una campaña de linchamiento Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras la denuncia interpuesta por Ninel Conde contra Giovanni Medina por no dejarla convivir con su hijo, el empresario se defiende y acusa a la cantante y actriz de utilizar a los medios de comunicación como arma para crear una campaña de linchamiento en su contra. En entrevista con Primer impacto (Univisión), Medina aseguró que por el momento las autoridades le han confiado la custodia de su hijo de 5 años y que no existe una resolución legal para que el llamado Bombón Asesino pueda ver al pequeño Emmanuel. “Ninel y yo, como saben todos, ya no estamos juntos. Es por esto que necesitábamos encontrar un orden en las convivencias con nuestro hijo", dijo. "La autoridad de México ha determinado debido a las diferentes pruebas que se les han presentado en los juzgados, no en los medios de comunicación, en los juzgados, que es donde se debe de litigar la custodia de nuestro hijo, que el menor esté conmigo, que mi hijo esté conmigo, dado que a consideración de las autoridades yo soy la persona más apta para llevar a cabo la educación del niño”. El empresario explicó que accedió a la última convivencia de la cantante con el niño — que se llevó a cabo a finales de abril — en contra de las reglas sanitarias impuestas tras la pandemia. “Las autoridades han determinado que durante la pandemia el niño se mantenga en confinamiento, ni siquiera debería de estar en contacto con nadie que sea externo al lugar de donde vive, como dictan las medidas sanitarias. Sin embargo, yo accedí a esa convivencia en donde ahí Ninel ahí hasta besos me está dando. Yo no advierto ningún acto ni de violencia, ni de maltrato ni mucho menos como lo han referido”, puntualizó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Medina se abstuvo de abordar las acusaciones a nivel personal de la actriz, asegurando que carecen de seriedad, pero aseguró que su separación se debió en parte a las supuestas amistades de Ninel con el crimen organizado. Además, señaló que la situación que está viviendo con su ex es una réplica de los problemas que ya ella tuvo con otras parejas. “Esta es la misma Ninel que tuvo esta misma situación idéntica con el papá de su hija, Ari Telch. Misma situación de denuncias, misma situación de demandas, con José Manuel Figueroa. Misma situación, denuncia, demandas, medios de comunicación con Ari con José Manuel. Después su exesposo de siete años, Juan Zepeda, terminó en la cárcel un año por lo mismo, ahora soy yo”, relató. “Y yo honestamente estoy pensando en mi hijo. No voy a entrar en un tema de descalificación con su mamá, no le voy a hacer señalamientos porque yo sí pienso en él. Yo sí pienso en que va a ser su mamá toda la vida, no puedo hablar mal de ella”, agregó. Medina aseguró que está dispuesto a hacer lo necesario para que el menor pueda convivir con ambos, siempre y cuando así lo determine la ley. “Es derecho de los tres convivir. Es derecho de Emmanuel convivir con su papá, con su mamá, así mismo es derecho de Ninel convivir con su hijo y es derecho mío. Entonces, la ecuación está muy fácil: simplemente la autoridad debe determinar con qué orden ve cada quién al niño y ahí queda”, dijo. Por su parte, Ninel se mantiene firme en sus declaraciones asegurando que ha recibido amenazas por parte de su ex y exige que se respeten sus derechos como madre para poder ver a su hijo. “He recibido mensajes y llamadas que atentan contra mi vida, la de mi familia y amistades: he recibido amenazas de muerte en mi contra”, declaró la actriz a través de un comunicado en redes sociales. La cantante asegura que hace más de un mes no ve al pequeño y promete no descansar hasta lograr volver a abrazarlo. “Un 10 de mayo diferente... donde un corazón endurecido, con sed de venganza y lleno de frustraciones e inseguridades nos separa para disfrutar juntos este día", escribió el Día de las Madres en Instagram junto a una foto abrazando al pequeño. "No pararé hasta que se haga justicia y podamos estar juntos de nuevo”.

