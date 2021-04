¡Giovanni Medina comparte significativo mensaje tras arresto esposo Ninel Conde! Tras confirmarse que Larry Ramos había sido detenido por el FBI en Estados Unidos, así reaccionó el papá del hijo de la famosa actriz. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No son días fáciles para Ninel Conde. Después de que hoy saltara la noticia de la detención de su esposo Larry Ramos en un aeropuerto de Florida el pasado jueves por el FBI, la artista reaccionó con un comunicado en el que dejaba clara su postura ante los hechos, desvinculándose de los posibles actos delictivos de Ramos, y dejando claro que esperaba que su esposo pudiera revolver su situación conforme a la ley. Hubo alguien más que tampoco tardó en reaccionar ante la sorprendente noticia: Giovanni Medina, el ex con quien Conde batalla una cruda lucha para recuperar la custodia de su pequeño hijo en común, a quien no ha logrado volver a ver desde que comenzó la pandemia. "Gracias a Dios y a las autoridades estás aquí, en tu lugar seguro, resguardado de situaciones que no debes vivir… Te amo mi niño y, mientras viva, te seguiré cuidando al costo que sea", escribió Medina sobre una foto compartida en sus historias, abrazando a su hijo de rodillas frente a él. Giovanni Medina hijo Ninel Conde Credit: IG Giovanni Medina SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Así luce Larry Ramos, el esposo de Ninel Conde en la cárcel", compartió el programa de Raúl Molina y Lili Estefan, El gordo y la flaca, en sus redes con la foto del mug shot del colombiano tras ser detenido. El equipo de Ninel Conde agradecía por su parte a los seguidores de la artista su fiel apoyo: "Agradecemos a los medios de comunicación por su comprensión y apoyo a este tema, y a todo aquel que ha apoyado siempre a Ninel Conde por más de 20 años de carrera artística. Ella se encuentra tranquila y confiando en Dios y sus tiempos", expresaron.

