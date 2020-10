Giovanni Medina hace fuertes declaraciones sobre su ex Ninel Conde ¿Qué le responde ella? Giovanni Medina publica alarmante mensajes en sus redes sociales. "Que deje de esconderse" dice a su expareja Ninel Conde. ¿Qué opina ella? Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Giovanni Medina publicó alarmantes mensajes en sus redes sociales que al parecer van dirigidos a su ex, la cantante y actriz mexicana Ninel Conde. "Ya se acordó de su sexta prioridad y viene el show", escribió en Twitter el padre de Emmanuel, el hijo de Ninel Conde. La antigua pareja ha tenido una amarga batalla por la custodia del niño, lanzando acusaciones de ambas partes. "Ahora sí utiliza a la prensa y abusa de ella pero primero les miente a la cara y las exclusivas las vende", añadió Medina. "Que deje de esconderse, que responda lo que tiene que responder y no esta farsa", concluyó. Image zoom Giovanni Medina y Ninel Conde Mezcalent.com; Medios y Media/Getty Images Por su parte, Conde recién se comprometió para casarse con Larry Ramos y parece estar disfrutando de esta nueva etapa en su vida. “Fue el día de mi cumpleaños en Bodrum, Turquía, en el restaurante Zuma. Desde la mañana me dijo que iríamos a cenar al mejor lugar de ahí, que estuviera lista a las nueve de la noche”, relató Conde a People en Español. “Cenamos y a la hora del postre llevaron todo ese arreglo de detalles, de postres, con los dos letreros, y sacó el anillo de su saco”. Al parecer el 'Bombón Asesino' está feliz junto a su nuevo amor. Image zoom (Medios y Media/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Twitter/ Giovanni Medina ¿Cómo ha reaccionado Ninel a los fuertes mensajes de Medina? La cantante publicó una foto suya luciendo radiante en Instagram con el mensaje: "De la abundancia del corazón habla la boca.Si te alimentaras con tus palabras, ¿te nutrirías o te envenenarías? Los amo mis amores. #Dios es bueno". Los mensajes fueron publicados por ambos el mismo día en sus redes sociales a poco tiempo de diferencia. ¡A buen entendedor, pocas palabras!

Close Share options

Close View image Giovanni Medina hace fuertes declaraciones sobre su ex Ninel Conde ¿Qué le responde ella?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.