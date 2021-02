Close

"Insultos, calumnias, amenazas" Giovanni Medina se enfrenta a Alan Tacher ¿Qué pasó? La conversación entre Giovanni Medina y Alan Tacher se puso tensa ante las cámaras de Despierta América (Univision). Mira la discusión aquí. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La discusión entre Alan Tacher y Giovanni Medina se puso candente en Despierta América (Univision). Alan Tacher entrevistó a la cantante y actriz mexicana Ninel Conde en el programa matutino, lo cual no agradó a su expareja, el empresario mexicano Giovanni Medina, quien lleva una batalla legal con Conde por la custodia de Emmanuel, el hijo de ambos. Medina llamó "cobarde" al presentador mexicano en entrevista con Javier Ceriani en el programa de espectáculos Chisme No Like. Como respuesta, Tacher le pidió a Medina hablar con él ante las cámaras de Despierta América y la situación se puso tensa. "Usted no es periodista", dijo Medina, a lo que respondió Tacher: "Y usted no es abogado ni fiscal ni juez". Por su parte, el presentador dijo que Medina "se la pasa insultando a mujeres". Además dijo que Medina había insultado al presentador Raúl González por Instagram por haber comentado una noticia sobre Medina y Conde. "Pobre de tí y tu triste vida de chismosete", leyó al aire Tacher el mensaje que Medina mandó a su colega Raúl González. Medina se defendió, diciendo: "yo me dedico a trabajar, me dedico a mi hijo y a ayudar a otras personas". Cuando Tacher le preguntó porqué quería quitarle la custodia de su hijo a Conde, Medina alegó que es por "abandono" y por no haber recogido al niño un día de la escuela. Además dijo sobre Larry Ramos: "el esposo de Ninel actual no se puede acercar a mi hijo a menos de 500 metros... Al vivir ella con este señor ¿cómo pretende tener la custodia de mi hijo?" Medina acusó a Larry Ramos, el actual esposo de Conde, en el programa. "Este señor que graba a mujeres en situaciones íntimas, este señor que ha defraudado a personas enfermas de cáncer, este señor que tiene un niño al cual no le da manutención desde hace dos años, este señor es un peligro para mi hijo, entonces no se puede acercar a él", afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Univision; Mezcalent.com Después de la entrevista de su ex con Tacher, Ninel Conde participó en el segmento de 'Sin Rollo' de Despierta América, donde dijo que este intercambio era un ejemplo de lo que ella tuvo que aguantar durante seis años de relación con Medina. "Por eso no estoy ahí", dijo Conde.

"Insultos, calumnias, amenazas" Giovanni Medina se enfrenta a Alan Tacher ¿Qué pasó?

