Close

Gina Torres: actriz se lanza al rescate para ayudar a afectados por la pandemia Esta es la manera en que la estrella cubanoamericana está combatiendo el hambre generada entre la población por la pandemia de COVID-19 ¡y tú también puedes ayudar! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gina Torres tiene a sus fans acostumbrados a verla metida en la piel de mujeres con garra y fuerza. Por ello no sorprende que la estrella de la cinta The Matrix Reloaded y series como Hannibal y Suits recibiera la oferta de unirse como protagonista a la serie 9-1-1: Lonestar (FOX), con Rob Lowe, para encarnar a la paramédica Tommy Vega. "Es una mujer que tiene que salir del hogar, después de ser ama de casa por ocho años, a trabajar a causa de la COVID", explica de su personaje la cubanoamericana de 51 años nacida en Nueva York.. "Me encantó que podíamos arrojar luz y contar esta historia que tantos de nosotros en este país estamos atravesando, tratando de ver cómo haremos para que las cosas funcionen". A finales del año pasado, la madre de Delilah Fishburne, de 13 años, se unió a cameo.com para grabar saludos personalizados a sus fanáticos y donar todas las ganancias que genere a las organizaciones No Kid Hungry y Feeding America, que luchan contra el hambre en este país, agudizada por la pandemia. "¡Me encanta!", opina Gina Torres de su papel en 9-1-1: Lonestar (FOX), en el que a diferencia de otros proyectos da vida a un personaje más vulnerable. "Es agotador interpretar a mujeres perfectas". Image zoom Credit: FOX via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No me puedo imaginar la pesadilla que debe de estar pasando tanta gente al tener que elegir entre tener un techo sobre sus cabezas o comida en la mesa", reconoce la también productora del problema que combate la iniciativa en que participa, para la cual ya había recaudado $8,000 a mediados de enero.. "Esta es mi manera de dar algo de vuelta [a la comunidad]", prosigue la actriz que en Suits alternó con Meghan Markle -y que incluso acudió a la boda real, en 2019-. "Siempre ha existido una pobreza en este país, que es tan rico, que es para mí inexplicable; si puedo aliviar eso de alguna manera, por supuesto que lo haré".

Close Share options

Close Close Login

Close View image Gina Torres: actriz se lanza al rescate para ayudar a afectados por la pandemia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.