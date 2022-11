Piden oraciones urgentes para la primera actriz Gina Romand: "Se debate entre la vida y la muerte Gabriel Varela, hijo de esta dama de la escena, ha compartido la triste noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de las redes sociales de Gabriel Varela, su hijo, se ha dado a conocer el delicado estado de salud de Gina Romand. El actor y productor ha compartido un mensaje en el que pide oraciones por la primera actriz, quien se encuentra siendo atendida en el hospital. "Mi hermosa madre, lo que más quiero en el mundo, hoy, se debate entre la vida y la muerte, en un hospital", lee su escrito en Twitter. "Se agradecen sus oraciones y buenos deseos". Gabriel escribió estas palabras junto a una imagen de su mamá en una época pletórica de éxitos y bienestar absoluto. "Ella es mi gran tesoro", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La unión entre madre e hijo es muy grande, les une el amor familiar y también al teatro, lugar al que acuden juntos con gran asiduidad. "Todos los sábados, mi rubia hermosa Gina Romand, se pone más hermosa para salir conmigo. Este sábado no será así, mi madre está grave en el hospital", comunicó en Instagram. La cubana mexicana de 84 años ha sido protagonista de algunas de las historias más importantes del cine como Chiquita pero picosa, Gavilán o paloma o Fray Don Juan, entre otras. En la televisión también dejó su huella en telenovelas como El amor no es como lo pintan, Amor en custodia o Perla. A pesar de su grave estado, su hijo Gabriel confía en la resistencia de su madre. "Sé que su fortaleza y ganas de vivir, podrán sacarla adelante", expresó. Personalidades del medio como Alicia Machado, Maribel Guardia, Chantal Andere y Andrea Legarreta, entre otros, le mandaron todo su amor y cariño en estos momentos. Por una pronta recuperación.

