Muere la actriz Gina Romand: "Ahora ya descansa en paz iluminando el cielo" Su hijo, Gabriel Varela, compartió la triste noticia. "Hoy, mi rubia de categoría decidió volar a las estrellas". QEPD. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace apenas una semana, Gabriel Varela informaba del estado de gravedad de su madre, Gina Romand, quien se encontraba ingresada debatiéndose "entre la vida y la muerte". La actriz de 84 años no ha superado su crisis de salud y era su hijo quien, por el mismo medio, las redes sociales, informaba de su fallecimiento. "Con todo mi dolor, despido a mi madre, Gina Romand, quien me iluminó la vida siempre, ahora ya descansa en paz iluminando el cielo con su brillo eterno. Te extrañaré siempre y te amaré por siempre. Descansa tranquila mi rubia de categoría", escribió. Junto a una imagen en todo su esplendor de la cubana, se despedía con todo el amor de su compañera fiel cada sábado en el teatro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes de cariño y amor no han parado de llegar por parte de profesionales del medio la quisieron y admiraron su trabajo. Gina Romand Gina Romand | Credit: GaIT/Gabriel Varela, hijo de Gina Romand "¡Mi querido Varela! Mi cariño, cuánto lo siento. Hermosa, y siempre estará contigo", le expresó Alicia Machado. "Mi querido Gabo, lo siento mucho", le escribió Marjorie de Sousa. Esta primera dama de la escena deleitó al público con trabajos impecables en telenovelas como El amor no es como lo pintan, Amor en custodia o Perla. Un legado que quedará por siempre vivo en los corazones de los espectadores. Que en Paz Descanse.

