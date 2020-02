Gina Rodríguez prepara dos series de televisión sobre inmigrantes Los proyectos de televisión impulsados por la actriz llegan en un momento muy delicado para los inmigrantes en Estados Unidos. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En medio del tenso ambiente político que se vive en Estados Unidos, la actriz Gina Rodríguez está preparando dos series de televisión enfocadas en la inmigración. Los proyectos destinados a las cadenas The CW y CBS están centrados en la comunidad latina y producidos por la firma I Can & I Will Productions de la estrella de Jane the Virgin, que la creó en un acuerdo global con CBS Television Studios. El primero está basado en la vida de Rafael Agustín, uno de los guionistas de Jane The Virgin, quien nació en Ecuador y emigró de niño a Estados Unidos. La trama de la serie titulada Illegal, de la que Agustín es coproductor ejecutivo y guionista, sigue las peripecias de un estudiante de secundaria de 16 años llamado Rafael que descubre que, de hecho, es un indocumentado. El segundo proyecto, el de CBS, es un drama titulado Have Mercy basado en la producción alemana Dr. Ilegal. Se centra en el entorno de una doctora que no puede practicar cuando emigra a Miami y comienza a trabajar como asistente de enfermera. La médico se pone en riesgo ante la ley cuando abre una clínica improvisada en su apartamento para atender a otros latinos de la comunidad. Rodríguez ha puesto en marcha estos proyectos en un momento muy delicado para los inmigrantes en Estados Unidos, que han visto como el presidente Donald Trump ha endurecido la persecución de los indocumentados y ha dado seis meses para buscar una alternativa al programa que protegía a los jóvenes dreamers. La actriz se mostró encantada con el apoyo recibido en las redes sociales. “Vi muchos chicos en mi muro contentos de que se cuenten sus historias o al menos un aspecto de las mismas. No solo hablo de DACA o de los indocumentados. Estoy hablando de todos los latinos en este país, que esperan sentirse parte de este país, amados y apoyados”, señaló. La productora ejecutiva de Queen of the South, Dailyn Rodríguez, será también productora ejecutiva de Have Mercy junto a Tariq Jalil, de Intrigue Entertainment, y Lucas Carter, también como productor ejecutivo. Advertisement

